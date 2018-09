Uzmanından okula uyumun şifreleri!

"KARNIM AĞRIYOR OKULA GİTMEK İSTEMİYORUM"



Çocukların okula psikolojik yönden hazır olmalarının da önemli olduğuna dikkat çeken Tezer, "Çocuğunuzun okul çantasını almaya birlikte gidin. Okul kitap ve defterlerini birlikte kaplayın. Okullar açıldıktan sonra çocuğunuzdan bedensel kökenli yakınmalar, şikayetler duyabilirsiniz. Örneğin midesi bulanabilir ya da karnı ağrıyabilir. Eğer ki bu şikayetleri okula göndermeme durumunuza direkt olarak geçiyorsa bunların psikolojik kökenli olduğunu kesinlikle inanabilirsiniz. Buradaki en önemli nokta anne babaların mümkün olduğu kadar tutarlı olmaları gerekiyor. Okul vedalaşmalarını da mümkün olduğu kadar kısa tutun. Ödevlerine başlamadan 15-20 dakika önce bilgisayar veya televizyonu kapatın" ifadelerini kullandı.





"UNUTMAYIN EĞİTİM HER ZAMAN EVDE BAŞLAR"



Çocukların okula başlama yaşının 72 ay olduğunu belirten Tezer, şöyle konuştu: "Çocuğun bilişsel süreçlerinin kendi akran grubu düzeyinde olması önemlidir. Her anne babanın çocuğu kendisi için oldukça özeldir. Bu bazen kendi çocuğunu 'çok zeki, üstün yetenekli, bu yaşta böylesi cevaplar verebiliyor' gibi fazla yeterli değerlendirmelerine ya da tam tersi diğer çocuklarla kıyaslayarak yanlış yorumlar yapmalarına sebep olabilir. Çocuğun akran grubu ile uyum düzeyi önemlidir. Bu sebepten okulda öğretmeninden gelecek geri bildirimler titizlikle değerlendirilmeli ve önemsenmelidir. Sınıf öğretmeninden herhangi bir şikayet geliyorsa ve aile bu durumla başa çıkmakta zorluk yaşıyor ise biz profesyonellerden destek alabilirsiniz. Uygulanan testler ve klinik gözlem doğrultusunda size çocuğunuzun okula henüz hazır olmadığı söyleniyorsa anne ve babalarının kesinlikle inatçı yaklaşmamaları ve sabırla beklemelerinde yarar vardır. Çocuğun bilişsel gelişimi açısından bulmaca çözmek yararlı olabilir. Yine motor gelişimi açısından yapabilecekleri bazı etkinlikler faydalı olabilir. Örneğin evde bir ipe makarnayı dizerek bile çalışma yapılabilir. Şunu hiçbir zaman unutmamakta yarar vardır. Eğitim her zaman ilk evde başlar ve okulda devam eder. Evde alınan eğitimin üzerine konulan değer öğretimdir."





UYUM SÜRECİ



Okula uyum sürecinin ortalama 3 hafta olduğunu anlatan Tezer, şunları söyledi: "Çocuğunuz ağlayabilir, üzülebilir ama burada en önemli olan nokta anne-babanın kesinlikle tutarlı davranmasıdır. Eğer çocuğunuz 3 haftayı geçmiş olmasına rağmen hala daha çok ciddi problemlerden bahsediyorsa, ağlıyorsa uyum problemi yaşadığını ifade edebiliyorsa ve benzer şikayetler okuldan da geliyorsa mutlaka bir uzmandan destek almanızda yarar vardır. Burada önemli olan şey hiçbir zaman problemin ne olduğu değil ilk etapta neden sürdüğü kısmının araştırılmasıdır. Probleminin ortadan kalkması çözüm yolu olarak değerlendirilemeyebilir. Çünkü o problem gidip başka bir problemle yerine alabilir. Bu sebepten ötürü burada önemli olan nokta her zaman probleme sebep olan durum ortadan kaldırmaktır."