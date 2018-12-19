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Çocukların yüzde 65’i hayali arkadaşa sahip

Giriş Tarihi: 19.12.2018 11:41 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 15:05
Çocukların yüzde 65’i hayali arkadaşa sahip

Çocuklar zaman zaman kendi hayal dünyalarında ‘hayali arkadaşlar’ yaratabiliyor. Araştırmalar, 3-5 yaş arası çocukların yüzde 65’inin hayali arkadaşlarının olduğunu ortaya koyuyor.

ÇOCUKLAR HAYALİ ARKADAŞTAN GÜÇ ALIYORLAR

''ın çocuklar için dış dünyayla kurmaya çalıştıkları ilişkinin bir aracı olduğunu söyleyen Uzm. Klinik Psikolog Dila Özçelik, hayali arkadaşa sahip olmanın çocukta kendisini daha çok güvende hissetmeye ve duygularını daha rahat dışa vurmaya ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirtti.
Kendisini yeterince güvende hissetmeyen, duygularını yansıtamayan çocuğun 'hayali arkadaş'tan güç aldığını söyleyen Özçelik, konu ile ilgili olarak anne babalara önemli tavsiyelerde bulundu.

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Çocukların yüzde 65’i hayali arkadaşa sahip
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