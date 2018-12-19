Çocukların yüzde 65’i hayali arkadaşa sahip

ÇOCUKLAR HAYALİ ARKADAŞTAN GÜÇ ALIYORLAR

'Hayali arkadaş'ın çocuklar için dış dünyayla kurmaya çalıştıkları ilişkinin bir aracı olduğunu söyleyen Uzm. Klinik Psikolog Dila Özçelik, hayali arkadaşa sahip olmanın çocukta kendisini daha çok güvende hissetmeye ve duygularını daha rahat dışa vurmaya ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kendisini yeterince güvende hissetmeyen, duygularını yansıtamayan çocuğun 'hayali arkadaş'tan güç aldığını söyleyen Özçelik, konu ile ilgili olarak anne babalara önemli tavsiyelerde bulundu.