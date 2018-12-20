Müziğin çocuk zekasına etkilerine inanamayacaksınız!

Uzmanlar müziğin çocuk gelişimi üzerindeki etkisini uzun süredir incelemektedirler. Bu alandaki ilk çalışma "Mozart Etkisi" adını taşıyan bir deneydir. 1993 yılında "Nature" dergisinde de yayımlanan bu araştırma kısa sürede popüler olmuş ve toplumda etkilerini hemen göstermiştir. Araştırma, klasik müzik - IQ ilişkisi üzerine kurulmuştur. Yapılan deneyde 36 lise öğrencisine belli bir süre, her gün 10 dakika boyunca Mozart'ın iki piyano için yazdığı re majör sonat dinletilmiş ve neticesinde çocukların IQ'larında bir artış görülmüştür. Aynı gruba dinletilen new age ve dans müziği ise Mozart'ın yarattığı etkiyi yaratmamıştır.