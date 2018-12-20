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Müziğin zekasına etkilerine inanamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 20.12.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 16:34
Müziğin çocuk zekasına etkilerine inanamayacaksınız!

, medeniyetler var olduğundan bu yana, yaşamda belirli işlevlere sahip olduğu gibi hem bir eğitim aracı hem de köklü bir eğitim alanı olmuştur. Bunun sebebi müziğin hayatımıza çok erken yaşlardan itibaren doğal olarak çeşitli yollar ile dâhil olmasından kaynaklanmaktadır

Uzmanlar müziğin gelişimi üzerindeki etkisini uzun süredir incelemektedirler. Bu alandaki ilk çalışma "Mozart Etkisi" adını taşıyan bir deneydir. 1993 yılında "Nature" dergisinde de yayımlanan bu araştırma kısa sürede popüler olmuş ve toplumda etkilerini hemen göstermiştir. Araştırma, klasik - IQ ilişkisi üzerine kurulmuştur. Yapılan deneyde 36 lise öğrencisine belli bir süre, her gün 10 dakika boyunca Mozart'ın iki piyano için yazdığı re majör sonat dinletilmiş ve neticesinde çocukların IQ'larında bir artış görülmüştür. Aynı gruba dinletilen new age ve dans müziği ise Mozart'ın yarattığı etkiyi yaratmamıştır.

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Müziğin çocuk zekasına etkilerine inanamayacaksınız!
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