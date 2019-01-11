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Çağın hastalığı: !

Giriş Tarihi: 11.1.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 10:53
Çağın hastalığı: Tablet bağımlılığı!

Büyükten küçüğe herkesin elinde olan tabletler gereğinden fazla kullanıldığında çocukların zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Teknolojiden uzak kalmanın imkansız olduğu günümüzde çocukları tablet bağımlısı haline gelmeden durdurmanın anne babaların elinde olduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Burak Berber ebeveynlerin neler yapması gerektiğini anlatıyor.

TABLETLER ÇOCUĞUNUZUN HAYATINI ETKİLİYOR
Günümüz şartlarında teknolojiden uzak kalmak mümkün değil. Bu noktada çocuklarımızı da teknolojiden uzak yetiştirmek neredeyse imkansız hale geliyor. Çocukların teknolojik aletleri hangi amaçla kullandığına hakim olarak tablet alışkanlığının hayatını etkilemesinin önüne geçilebilir. Anne-babalar için tablet kullanımı çocuklara hem yeni öğrenme yolları sunması hem de zaman geçirmeleri açısından cazip gelmektedir. Ancak çocuğun tableti ne için kullandığı aileleri tarafından gözlemlenmelidir. ,tableti sadece oyun oynamak veya sosyalleşmek için mi kullanıyor yoksa tüm zamanını tabletle mi geçiriyor? Eğer çocuğunuztüm gününü tabletle geçiriyor, arkadaşları ve ailesiyle iletişim kurmakta zorlanıyorsa önlem almanın zamanı gelmiş demektir.

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Çağın hastalığı: Tablet bağımlılığı!
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