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tatilinin çocuğunuza verimli olmasının altın kuralları!

Giriş Tarihi: 15.1.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 16:36
Yarıyıl tatilinin çocuğunuza verimli olmasının altın kuralları!

Ailelerin iyi getiren çocuğu maddi içeriği fazla olmayan amaca yönelik sürprizlerle ödüllendirmesi faydalı olabiliyor. Zayıf karne getiren çocukların ailelerinin ise ceza sistemi uygulamak yerine ikinci dönemin nasıl daha verimli geçirilebileceğinin planlarını yapması gerekiyor. Psikolog Emine Fettahoğlu, ailelerin tatilinde çocuklarının özgüvenini artırmak için yapması gerekenler hakkında bilgi verdi.

ÇOCUĞUNUZU YARIYIL TATİLİNDE GELECEK DÖNEME HAZIRLAYIN

Çocukların karneleri tüm akademik hayatını belirleyen tek belirleyici unsur değildir. Eğitim ve öğretim bir süreçtir ve bu süreç iniş çıkışlı olabilmektedir. Çocukların karneleri hayatları boyunca alacakları son olmayacağı için bu konuda ailelerin çocuklarına karşı yaklaşımları önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca ailelere önemli görevler de düşmektedir. Karne nasıl olursa olsun çocukların devamlılık sağladıkları ve çaba gösterdikleri alanda ödüllendirilmesi gerekmektedir. Aile bireylerinin çocukların hem dinlenerek, hem eğlenerek tatillerini yapmalarına destek olmaları önemli motivasyon sağlamaktadır. Bu nedenle verimli geçirilen tatili aslında gelecek döneme hazırlıktır.

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Yarıyıl tatilinin çocuğunuza verimli olmasının altın kuralları!
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