Yarıyıl tatilinin çocuğunuza verimli olmasının altın kuralları!

ÇOCUĞUNUZU YARIYIL TATİLİNDE GELECEK DÖNEME HAZIRLAYIN

Çocukların karneleri tüm akademik hayatını belirleyen tek belirleyici unsur değildir. Eğitim ve öğretim bir süreçtir ve bu süreç iniş çıkışlı olabilmektedir. Çocukların karneleri hayatları boyunca alacakları son karne olmayacağı için bu konuda ailelerin çocuklarına karşı yaklaşımları önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca ailelere önemli görevler de düşmektedir. Karne nasıl olursa olsun çocukların devamlılık sağladıkları ve çaba gösterdikleri alanda ödüllendirilmesi gerekmektedir. Aile bireylerinin çocukların hem dinlenerek, hem eğlenerek tatillerini yapmalarına destek olmaları önemli motivasyon sağlamaktadır. Bu nedenle verimli geçirilen yarıyıl tatili aslında gelecek döneme hazırlıktır.