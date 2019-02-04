Çocukları gripten korumanın formülü bakın ne!

TEDAVİ EDİLMEZSE DAHA AĞIR HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİR

Genellikle kış aylarında görülen gribe, "influenza" isimli virüs neden olmaktadır. Grip ilk 24 – 72 saat arasında bulaşıcı hale gelir. Özellikle bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha zayıf olan çocuklarda, grip hızlı bir şekilde zatürre ve bronşite kadar ilerleyebilir. Gribin başlıca belirtileri; yüksek ateş, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları, titreme, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürüktür. Öksürük bronşları tahriş edecek kadar yoğun hissedilmez. İlk 3-4 gün ağır seyreden hastalık, 7 – 10 gün arasında geçer. Belirtiler nefes almada zorluk, kusma, ağrılı yutkunma, öksürük ve tıkanıklıksa , ateş de düşmüyorsa mutlaka uzamana başvurulmadılır.

YÜKSEK ATEŞ ÖZEL BAKIM GEREKTİRİR

Çocuklarda öksürük şurubu veya grip ilacı kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Grip yeni doğmuş bebeklerde tehlikeli olabilir. Gripte ateşle mücadele önemlidir. Doktorun önerisi doğrultusunda ateş düşürücü ilaçlar ile ateşe müdahale edilmelidir. Çünkü ateşin kontrol altına alınmaması nöbet riskine yol açabilir. Özellikle ateşli döneminde çocuğu okula göndermemek ve izole bir şekilde bakımını sağlamak gerekmektedir. Soğuk algınlığı ve grip ilaçları, gribi tamamen tedavi etmez. Bu ilaçlar sadece ateş, ağrı, burun tıkanıklığı ve öksürüğü azaltmada yardımcı olur. Ayrıca tuzlu burun spreyleri solunum yollarını rahatlatır. Öksürük şurupları ve bol sıvı tüketimi öksürüğü yatıştırır.

ÇOCUĞUNUZU GRİPTEN KORUMA ÖNERİLERİNİ GÖZ ÖNÜNE ALIN!

1. Kreş, okul gibi toplu bulunulan yerlerin iyi havalandırıldığından emin olun.

2. Çocuğunuza öksürürken veya hapşırırken ağzını kapatmasını öğretin

3. Sık sık ellerinin yıkanmasına özen gösterin

4. Mümkün olduğunca çocuğunuzu grip sezonunda kalabalık ortamlardan uzak tutun.

5. Bağışıklık sistemini besleyen C vitamininden zengin meyve ve sebze tüketmesine dikkat edin.

6. Çocuğunuzun gün içinde açık havada zaman geçirmesini sağlayın.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ KONTROL EDİLMELİ

Çocukları mevsimsel gripten korumanın en iyi yolu aşılanmadır. Özellikle risk grubunda olan; alerjik bünyeli, astım, bronşit olan ve zatürre geçirmiş yani sık hastalanan çocuklar ya da okul çocukları mutlaka aşılanmalıdır. Kış mevsiminde güneş ile olan temas azaldığından dolayı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde D vitaminin azaldığı görülmektedir. D vitaminin az olması da hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Doktor tavsiyesiyle eksik olan kan düzeyine bakılarak, yaşa uygun bir şekilde D vitamini damla olarak verilmelidir. D vitamini doktor önerisiyle alınmalı, aileler bu konuda kendi istekleri doğrultusunda çocuğa D vitamini vermemelidir.