Çocuğunuzun sınav stresini yenmesine yardımcı olun!

Sınav stresi belirtilerine dikkat edin. Sınav stresi yaşayan öğrencilersinirlenebilir, iyi uyuyamaz, iştahsızlık yaşayabilir ve depresyonda görünebilir. Baş ağrısı ve mide ağrıları da stres ile ilişkili olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini veya birkaçını gözlemlerseniz, çocuğunuzla konuşun ve hazırlığı konusunda kendinden emin hissetmesini sağlayın.

Çocuğunuzun bol miktarda taze meyve ve sebze ile yeterli ve dengeli beslendiğinden emin olun. Onlara yüksek yağlı, yüksek şekerli ve yüksek kafeinli; kola, soda, tatlılar, çikolatalar, burgerler, cipsler ve diğer abur cubur gibi besinleri vermekten kaçının. Çünkü bu yiyecekler çocukları hiperaktif, huzursuz ve karamsar yapabilir.

İyi uyku düşünme ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olur. Öğrencilerin bir gecede altı ila yedi saat arası uykuya ihtiyacı vardır. Çocuğunuzdan sınavdan önce bütün gece ders çalışmasını asla istemeyin. Uykusuzluk çok daha fazla paniğe neden olabilir.

Çocu��unuzun fiziksel olarak aktif olduğundan emin olun. Egzersiz, enerji seviyelerini yükseltmeye yardımcı olur, zihni temizler ve stresi azaltır. Yürüme, bisiklet, yüzme, futbol ve dans uygun fiziksel aktivitelerdendir.

Çocuğunuzun ders çalışmak çin rahat bir ortama sahip olduklarından emin olun. Çocuğunuza bir çalışma planı hazırlaması için yardımcı olun.

Güven verici ve pozitif olun. Aşırı talepkar veya baskıcı olmayın. Çocuğunuzun kendinden emin hissetmesini sağlayın ve onu diğer öğrencilerle karşılaştırmayın.

Çocuğunuza müzik dinlemek, TV izlemek veya bilgisayar başında zaman geçirmesi için yarım saat kadar izin verin. Stresin şiddetli bir form alabileceği zamanlar olabilir. Çocuğunuzun kilo kaybı olduğunu, hastalandığını, depresyona girdiğini ve iştah kaybettiğini gözlemlerseniz, bir danışmanla görüşmekten çekinmeyin.