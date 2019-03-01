Çocuğunuzu yaz kazalarından koruyun!

DENİZ CANLILARININ SOKMASI

Bu tip yaralanmalara çoğunlukla denizanası, denizkestanesi, ahtapot ve bazı balıklar neden olur. Genellikle çok ciddi yaralar olmasa da oldukça ağrılıdırlar ve nadiren ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Sokulan bölgede kızarıklık, şişlik, iltihaplanma, batma hissi, ağrı, su toplama gibi lokal belirtilerin yanı sıra, sıkıntı hissi, huzursuzluk ve baş ağrısı gibi genel belirtiler de gözlenebilir. Böyle durumlarda, yaralı bölge hareket ettirilmemeli, etkilenen bölge kaşınmamalı ve ovulmamalıdır. Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkartılması, amonyak, alkol türevi sıvıları sürmekten kaçınılması gerekir. Diğer hayvan ısırıklarından farklı olarak, sıcak uygulama yapılmalıdır. 15-20 dakika süre ile yapılacak olan sıcak uygulama canlının zehrini etkisiz hale getireceğinden ağrıyı azaltır.

SICAK ÇARPMASI

Normal vücut ısısı 36.5-37 derecedir. Sıcak havalarda vücut, optimal ısısını korumak için terleme yoluyla fazlaca sıvı ve tuz kaybeder. Aşırı ısıya maruz kaldığımızda ise beyindeki ısı ayarlama merkezinin fonksiyonu bozularak, güneş çarpması denilen ciddi sağlık sorunu oluşabilir. Hem çocuklar hem de hamileler tehlikeli gruplar arasında yer alır. Bu nedenle onlar için güneşe çıkarken açık renkli, bol ve hafif giysiler giymek, şapka, güneş gözlüğü ve güneşe karşı koruyucu kremler kullanmak, yeterli sıvı tüketmeye dikkat etmek önemlidir. Başlangıçta halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi olarak başlayan belirtileri adale krampları, davranış bozukluğu, bol terleme (bu daha sonra azalır), mide krampları, kusma, bulantı, bilinç kaybı ve hayal görme takip edebilir. Böyle bir durumda çocuk hemen serin ve havadar bir yere alınıp, giysileri çıkarılır. Bilinci yerindeyse sırt üstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir. Alnına, koltuk altına ıslak havlu konulur. Ilık su ile duş yaptırılır.Mümkün değilse ıslak çarşafla vücudu sarılabilir. Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa su ve tuz kaybını gidermek için 1 litre su-1 çay kaşığı karbonat-1 çay kaşığı tuz karışımı ya da soda içirilir.

GÜNEŞ YANIKLARI

Çoğunlukla birinci derece, zaman zaman ikinci derece yanıklardır. Genellikle deride kızarıklık, ağrı ve yanık bölgede ödem, eğer ikinci derece ise içi su dolu kabarcıklar (bül) oluşur. En sık yapılan hatalar olan yoğurt, diş macunu, yağ ve salça sürmekten kaçınmak gerekir. Birinci derece yanıklarda hücre hasarı azdır. Bu nedenle yaklaşık 48 saatte iyileşir. Ancak ısıyı uzaklaştırmak ve soğuma sağlayabilmek için ıslak bez ya da çarşaf ile sarabilir, çok geniş bir yüzey değilse 15 dakika kadar musluktan akan suyun altında tutarak, soğutma işlemini gerçekleştirilebiliriz. Eğer içi su dolu kabarcıklar oluşmuşsa bunları patlatmaktan kaçınmak gerekir. Çocuk doktoru ile görüşülerek iyileşmesini hızlandıracak, ağrısını azaltacak bir ilaç önerisi alınabilir.