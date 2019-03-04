Çocuklarda tıkanma nasıl önlenebilir?

Soluk borusu tıkanıklığı bebeklerde olduğu gibi 1 yaş sonrası çocuklarda da sık karşılaştığımız acil durumlardandır. Bu konuda da çok sayıda doğru bilinen yanlış olması ve yaygın bir şekilde uygulanması ne yazık ki durumun daha kötüye gitmesine ve üzücü sonuçların doğmasına neden olabiliyor. Buna karşın herhangi bir kaza anında annelerin, babaların, bakıcıların ve öğretmenlerin kendinden emin ve çabuk hareket ederek, çocuklarına doğru ilk yardım yöntemlerini uygulaması , doğabilecek pek çok hayati tehlikenin önüne geçebileceği gibi, kötüleşmeyi önleyerek, iyileşmeyi kolaylaştırabilir. Solunum yolu tıkanıklığı; yemek parçası, para, pil, oyuncak gibi bir cismin hava yolunu kısmen veya tamamen tıkaması ile gerçekleşir. Kısmi tıkanma esnasında bir miktar hava geçişi mevcutken tam tıkanmada hava geçişi tamamen engellendiği için hemen doğru uygulama yapılamazsa kısa süre sonra bilinç kaybı gelişebilir, hatta ölümle sonuçlanabilir. Aşağıdaki birkaç basit ilk yardım uygulamasını yaparak yabancı cismi solunum yolundan uzaklaştırabilir, solunum yolunun açılmasını sağlayarak hayati tehlikenin önüne geçebilirsiniz.

SOLUK BORUSU KISMEN TIKANMIŞSA

Yani çocuğunuz öksürebiliyor, konuşabiliyor ve nefes alabiliyorsa ona dokunmadan, öksürmeye teşvik ederek takip edin. Çocuk öksürme refleksi ile yabancı cismi dışarı atmaya çalışır. Çocuğunuz öksürürken sırtına asla vurmayın. Sırtına vurmak yabancı cismin daha da aşağılara kaymasına ve durumun kötüleşmesine neden olabilir.