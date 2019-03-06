Çocuklarda öksürük nasıl geçer?

Bu tip şikayetlerin nedenini de genellikle alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları oluşturur. Özellikle 6 yaşın altındaki çocuklarda soğuk algınlığı, farenjit, larenjit, grip, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi enfeksiyonların görülme sıklığı artar. Çocuklar kış döneminde yılda 8-10 kereye varan sıklıkla viral üst solunum yolu enfeksiyonları geçirilebilir. Bu çocukların bağışıklık sisteminin gelişmesi ile alakalıdır. Özellikle küçük çocuklarda öksürük varsa bunun en sık sebebi solunum yollarına yerleşmiş bir virüstür. Onun dışında; post nazal akıntı, bronşit, bronşiolit, zatüre, krup, sinüzit, boğmaca, tüberküloz gibi bakteri veya virüslerin neden olduğu enfeksiyon hastalıkları, astım, refl ü, alerjenler, akut kalp yetmezliği, akciğerlere emboli atması, pasif sigara maruziyeti ve nadiren de olsa psikolojik sebepler öksürük nedeni olabilir.



Üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında halsizlik, iştahsızlık, burun akıntısı, ateş, öksürük, baş ağrısı, geniz akıntısı, boğazda yanma-ağrı, gözlerde sulanma ve çapaklanma ve kas ağrıları en sık görülen belirtilerdir. Aniden yükselen ateş, artan öksürük ve solunum güçlüğü, hırıltı, hızlı nefes alıp verme ve göğüste çekilmenin olması durumunda ise bronşit, bronşiolit ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları düşünülmelidir. Öksürük aile ve çocuk için can sıkıcı bir durum olabilir, genellikle konforu bozar ve uykusuzluğa sebep olur. Ama çocuklarda öksürük genellikle birkaç haft a içinde düzelir ve nadiren endişelenilecek bir durum vardır.



Bebeğiniz 3 aydan küçükse, uzun süren yüksek ateşi veya uykuya eğilimi varsa, normalden daha hızlı ve gürültülü nefes alıyorsa, ağız kuruluğu, az idrara çıkma veya ağlarken gözyaşının olmaması gibi vücudun susuz kaldığına dair bulgular varsa, nefes alamadığı için konuşmuyor veya kısa cümleler kuruyorsa, cilt, dudak ya da tırnak yatakları mavimsi-mor bir renk almışsa, nefes alırken hırıltılı tiz bir ses çıkıyorsa, burun kanatları hareket ediyor ve kaburga aralıkları içe çöküyorsa, göğüs ağrısı eşlik ediyorsa, öksürük beslenme sırasında başladıysa, sarıyeşil-kahverengi ya da kanlı balgam varsa, eşlik eden başka hastalığı mevcutsa öksürüğün ciddi bir nedene bağlı olabileceği düşünülmelidir.





ÖNERİLER…



Çocuklarda öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları kullanmayın. Bol sıvı aldığından mutlaka emin olun. Anne sütü başta olmak üzere, su, ılık bitki çayları sıvı alımını arttırmada faydalı olacaktır. Ballı, zencefil ve limonlu çayların öksürüğü azaltıcı etkisi bilim dünyası tarafından da kabul görmüş bir gerçektir. Dinlenmesini ve uyumasını sağlayın. Okul çağında ise okula gitmesin. Öksürüğü olan çocuğunuzu yakından gözleyin, nefes alıp verişi hızlandığında, beslenmesi bozulduğunda, hırıltı şiddetlendiğinde doktorunuza başvurun. Doktorunuzun önerdiği ilaçları uygun şekil ve dozda kullanın.





Hasta çocuğun burnunun açık tutulması çok önemlidir. Bunun için evde hazırladığınız tuzlu suyu veya doktorunuzun önerdiği burun açıcı spreyleri kullanabilirsiniz. Beslenmesine dikkat edin, az miktarlarda ama sık aralıklarla besleyin. Yatarken başının yükseltilmesi daha rahat nefes almasını sağlar ve öksürük nöbetlerini azaltır. Çocuğun uyuduğu odanın temiz, tozsuz ve havalanmış olması gerekir. Evin içinde sigara içilmesine, hatta sigara içen kişinin sigara içtiği kıyafetle çocuğunuzun yanına yaklaşmasına izin vermeyin. Unutmayalım ki hastalıktan korunmak her zaman tedavi olmaktan daha kolaydır. O yüzden önce korunmak gerekir. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişiler küçük çocuklardan uzak tutulmalı, eller su ve sabunla sık yıkanmalıdır. Böylece hastalıkların bulaşması önlenebilir. Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği aşı programına uyun. Tekrarlayan öksürüğü olan veya öksürüğü 6-8 haftadan daha uzun süren hastalar astım, tüberküloz, kistik fibroz, kalp yetmezliği, yabancı cisim yutma ve bağışıklık sisteminin yetersizliği, solunum yolları ve yemek borusunun doğumsal anatomik hastalıkları açısından değerlendirilmelidir.