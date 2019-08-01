Sıcak havalarda çocuklarda isiliğe dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Melike Özberk Koç, bebeklerde ve çocuklarda sıkça görülen isilik konusunda önemli bilgiler verdi.

İsilik, ekrin ter bezleri ve kanallarının tıkanması ve terin cilt ve cilt altına geri akması nedeni ile meydana gelen özellikle yaz dönemlerinde bebek ve çocuklarda , sık görülen bir cilt problemidir. Bu tıkanıklık deri altında biriken terin küçük kabarcık ve kızarıklık olarak kendini göstermesi ve genellikle kaşıntı eşlik etmesi ile rahatsız edicidir. Sıklıkla yaz aylarında, ılık ve nemli iklimlerde en yaygın olarak görülmektedir. Döküntüler tedavi olmadan da bir süre sonra kendi kendine iyileşir. Ancak gerekli önlemler alınmaz ise cilt üzerinde daha komplike bir hal alabilir.