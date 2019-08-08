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çocuklarda uyku apnesine yol açıyor!

Giriş Tarihi: 8.8.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 15:39
Şişmanlık çocuklarda uyku apnesine yol açıyor!

Uyku yalnızca dinlenme aracı değildir, iyi bir uyku en güçlü ilaçtan bile daha etkilidir. Özellikle sürekli gelişim evresinde olan çocuklarda bu sürecin daha sağlıklı tamamlanabilmesi için kaliteli bir uyku şarttır. Ancak çocuğunuz geceleri boğulurcasına nefessiz kalıyorsa, ağızdan nefes alıyor ve sürekli ağız kuruluğundan şikayet ediyorsa dikkat edilmelidir. En önemlisi de yeteri kadar uyumuş olmasına rağmen yorgun uyanıyorsa bunun sebebi uyku apnesi olabilir.

Uyku yalnızca dinlenme aracı değildir, iyi bir uyku en güçlü ilaçtan bile daha etkilidir. Özellikle sürekli gelişim evresinde olan çocuklarda bu sürecin daha sağlıklı tamamlanabilmesi için kaliteli bir uyku şarttır. Ancak çocuğunuz geceleri boğulurcasına nefessiz kalıyorsa, ağızdan nefes alıyor ve sürekli ağız kuruluğundan şikayet ediyorsa dikkat edilmelidir. En önemlisi de yeteri kadar uyumuş olmasına rağmen yorgun uyanıyorsa bunun sebebi uyku apnesi olabilir. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, çocuklarda ciddi problemleri de beraberinde getiren uyku apnesi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

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Şişmanlık çocuklarda uyku apnesine yol açıyor!
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