Çocuklara okumayı nasıl sevdirirsiniz?

Çocukların okumayı sevmemesinin bir diğer sebebi de okumayı eğlenceli bulmamalarıdır. Böyle hissetmelerinin sebebi henüz ilgilerini çeken, okumalarını motive edecek kitaplarla tanışmamış olmaları olabilir. Bu yüzden çocuğunuzun sevdiği alanları, hobilerini göz önüne alarak ona uygun kitaplar seçebilirsiniz. Doğru kitapları bulmak, çocuğunuzun okumaya karşı ilgisini ve motivasyonunu artıracaktır.

Çocukların kitaplardan uzaklaşıp telefon,tablet gibi elektronik bir dünyanın içine daldıkları bu zaman diliminde hayal güçlerinin gelişimine yardımcı olacak kitaplardan uzaklaşmamaları gerek işte çocuğunuza kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yolları...

