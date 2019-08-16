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Çocuklara okumayı nasıl sevdirirsiniz?

Giriş Tarihi: 16.8.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.8.2019 11:34
Çocuklara okumayı nasıl sevdirirsiniz?

çocukların bilişsel, duygusal, akademik gelişimini destekleyen, erken yaşlarda temelleri atılan bir alışkanlıktır. Bazı çocuklar okumayı öğrenir öğrenmez kitapların sihirli dünyasına hemen adım atarken, bazıları ise okuma saati geldiğinde oldukça isteksiz davranırlar. Kitap okumaktan hoşlanmayan çocuklar, kimi durumlarda okuma becerisiyle ilgili zorluk çeken çocuklar olabilirler. Çocuğunuzun akıcı okumayla, okuma becerileriyle ilgili sorun yaşadığını düşünüyorsanız, öncelikle bunun sebebini bulmaya ve gerekirse bir uzmana danışarak çocuğunuza yardımcı olmaya çalışın.

Çocukların okumayı sevmemesinin bir diğer sebebi de okumayı eğlenceli bulmamalarıdır. Böyle hissetmelerinin sebebi henüz ilgilerini çeken, okumalarını motive edecek kitaplarla tanışmamış olmaları olabilir. Bu yüzden çocuğunuzun sevdiği alanları, hobilerini göz önüne alarak ona uygun kitaplar seçebilirsiniz. Doğru kitapları bulmak, çocuğunuzun okumaya karşı ilgisini ve motivasyonunu artıracaktır.

Çocukların kitaplardan uzaklaşıp telefon,tablet gibi elektronik bir dünyanın içine daldıkları bu zaman diliminde hayal güçlerinin gelişimine yardımcı olacak kitaplardan uzaklaşmamaları gerek işte çocuğunuza kazandırmanın yolları...

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Çocuklara okumayı nasıl sevdirirsiniz?
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