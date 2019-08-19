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Çocukluk depresyonuna dikkat!

Giriş Tarihi: 19.8.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 12:17
Çocukluk depresyonuna dikkat!

Çocukluk depresyonu çocuklarda sık görülen, ciddi, tekrarlayıcı, çocuğun sosyal ilişkilerini ve okul performansını ciddi ölçüde azaltan, ancak tedaviye iyi yanıt veren, tedavi edilmediği takdirde kronikleşebilen ya da intiharla sonuçlanabilen bir hastalıktır. Çocukluk depresyonu nasıl ortaya çıkar? Çocukluk depresyonu hangi yaşlarda görülür? Çocukluk depresyonunun tedavisi nasıl yapılmalı? Çocukluk depresyonuna iten nedenler nelerdir?

Çocukluk depresyonu çocuklarda sık görülen, ciddi, tekrarlayıcı, çocuğun sosyal ilişkilerini ve okul performansını ciddi ölçüde azaltan, ancak tedaviye iyi yanıt veren, tedavi edilmediği takdirde kronikleşebilen ya da intiharla sonuçlanabilen bir hastalıktır. Çocukluk depresyonunda Son 30 yılda çocuklarda ve gençlerde intihar girişimlerinin artması ilginin bu yaş gruplarına yönelmesinde etken rol oynamıştır.

ÇOCUKLUK DEPRESYONU

Çocukluk depresyonu çocuk ve gençlerde oldukça sık görülen bir bozukluktur. Çocukluk depresyonu Okul öncesi her yüz çocuktan birinde, okul çağı çocuklarında her yüz çocuktan ikisine, ergenlik döneminde her yüz çocuktan 8'inde görülmektedir. Çocukluk depresyonu her sınıfta ortalama 1-2 çocuk depresyon riski altında demektir.

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Çocukluk depresyonuna dikkat!
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