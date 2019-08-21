Geç konuşan çocuklarda hipotiroidi olabilir…

HİPOTİROİDİ NEDİR?

Vücudun boyun bölgesinin alt tarafında yer alan tiroit bezi ve buradan salgılanan tiroit hormonu; büyüme ve gelişmeyi, vücut metabolizmasının işleyişini düzenler. En önemli görevi ise merkez sinir sisteminin gelişimi üzerinedir. Tiroit hormonu, anne karnında başlar ve tüm çocukluk döneminden büyüme tamamlanıncaya kadar önemli görevler üstlenir. Eğer tiroit bezleri yeterli çalışmazsa ise 'hipotiroidi' ortaya çıkar

ZEKA GERİLİĞİNE YOL AÇABİLİR

Hipotiroidi rahatsızlığı doğuştan olabileceği gibi herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. Tiroidin salınımının eksik olması durumunda ise özellikle bebek ve gelişim çağındaki çocukların zeka düzeyinde kalıcı ve belirgin düşüklükler gözlenebilir.

Hipotirodi tanısının bebek doğar doğmaz konması durumunda muhtemel bir zeka geriliği önlenebilir. Ancak gecikmiş bir tanı yüzünden tedaviye başlansa bile hasar geri döndürülemez boyutlara ulaşabilir. Tüm yeni doğan bebeklere Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan hipotiroidi tarama programı ile klinik bulgular oluşmadan, erken dönemde hastalığın tespiti mümkündür.