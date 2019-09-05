Anne babalar dikkat: Sağlıklı beslenmeyen çocuk çabuk yoruluyor!

GÜNDE ÜÇ ANA ÖĞÜN OLMALI



İlkokul çağının 6 –11 yaşındaki çocukları kapsadığını belirten Özden Örkçü, şunları söyledi:

"Bu çağ büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu; yaşam boyu sürecek davranışların kazanıldığı önemli bir dönemdir. En hızlı büyüme kızlarda 10 –12 yaşta; erkeklerde ise 11 -14 yaşta başlar. Beslenmenin öneminin vurgulandığı böyle bir dönemde de ebeveynlere büyük pay düşüyor.

Günde 2 su bardağı süt içecek şekilde

Sabahları kahvaltı yapılacak şekilde

Günde en az 3 ana öğün yemek yiyecek şekilde

Öğün aralarında abur cubur yenmemesini sağlayacak şeklide

Değişik besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenecek şekilde beslenme çantası hazırlanmalıdır.