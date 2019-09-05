Haberler > Bebeğim ve Biz Haberleri > Çocuk Haberleri > Anne babalar dikkat: Sağlıklı beslenmeyen çocuk çabuk yoruluyor!

Anne babalar dikkat: Sağlıklı beslenmeyen çabuk yoruluyor!

Giriş Tarihi: 5.9.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 12:43
Anne babalar dikkat: Sağlıklı beslenmeyen çocuk çabuk yoruluyor!

Okulların açılmasına çok az bir zaman kala uzmanlar beslenme konusunda uyarıyor! Yaz tatilinden sonra beslenme düzeninin yeniden belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, evde mutlaka yapılmasını öneriyor. Kahvaltı yapmayan ve sağlık beslenme konusunda sıkıntısı yaşayan çocukları zayıf kalarak, çabuk yoruluyor ve dikkatlerini toplamada güçlük yaşıyor. İdeal beslenme çantasının nasıl olması gerektiğine ilişkin de önemli tavsiyelerde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, çocukluk döneminde dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemine dari bilgiler verdi.

GÜNDE ÜÇ ANA ÖĞÜN OLMALI

İlkokul çağının 6 –11 yaşındaki çocukları kapsadığını belirten Özden Örkçü, şunları söyledi:
"Bu çağ büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu; yaşam boyu sürecek davranışların kazanıldığı önemli bir dönemdir. En hızlı büyüme kızlarda 10 –12 yaşta; erkeklerde ise 11 -14 yaşta başlar. Beslenmenin öneminin vurgulandığı böyle bir dönemde de ebeveynlere büyük pay düşüyor.

Günde 2 su bardağı süt içecek şekilde

Sabahları yapılacak şekilde

Günde en az 3 ana öğün yemek yiyecek şekilde

Öğün aralarında abur cubur yenmemesini sağlayacak şeklide

Değişik besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenecek şekilde hazırlanmalıdır.

bebegimvebiz
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne babalar dikkat: Sağlıklı beslenmeyen çocuk çabuk yoruluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN