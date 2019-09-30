Deprem çocuğunuz ruh halini bozmasın!

İstanbul halkı 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından günlerdir korkulu günler yaşıyor. Toplanma yerleri nereler, deprem çantasında neler olmalı, deprem anında neler yapılmalı? gibi sorular gündemin ilk sıralarında. Peki çocuklarımız ne durumda? Uzm. Klinik Psikolog Filiz Çoban, deprem kavramını yaşayan çocukların bu süreci nasıl atlatması ve nasıl davranmaları konusunda ailelerin bilinçli olması gerektiğine dikkat çekti.

Deprem sonrasında çocuklarda, sinirlilik, gerginlik, uyku bozuklukları, iştahta azalma, şoka girme, depremle ilgili sürekli düşünceler içine girme zihninde tekrar canlandırma ve kabus görme gibi durumlar gözlenebileceğine dikkat çeken Filiz Çoban, "Deprem sonrasında çocuğunuzda bu belirtileri ya da her zamankinden farklı davranışları gözlemlediğinizde mutlaka bir uzman desteği almanız gerekir" dedi.

ÇOCUĞUNUZLA UFAK CANLANDIRMA TATBİKATLARI YAPIN!

Çocukların deprem sırasında çok daha az tedirgin olmalarını sağlayacak tavsiyelerde bulunan Çoban şöyle devam etti:

"Çocuğunuzla beraber evde deprem anında çok tedirgin olma halini en aza indirgemek için ufak bir canlandırma tatbikat yapabilirsiniz. Deprem için beraber çanta hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuzun yapmaması ve yapması gerekenleri ona anlatabilirsiniz. Deprem anında hayat üçgeni oluşturmayı da canlandırabilirsiniz."

Deprem ve sonrasında medyadaki bazı görüntülerin can sıkıcı ve üzücü olduğuna dikkat çeken Çoban "Ebeveyn kontrolünde bazı haberleri izletebilirsiniz fakat onun duygu durumunu etkileyecek görüntülerden uzak tutmakta fayda olacaktır" diye konuştu.

Deprem sonrasında çocukları rahatlatmak da ebeveynlere düşüyor. Böyle bir durumda "Çocuğunuzun bu yaşadığı duygu durumu üzerine konuşabilirsiniz" diyen Çoban sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaçınmacı tavırlar sergilediğinde ise cesaretlendirmeniz gerekirse duygularını tanımlamanız onu rahatlatacaktır. Çocuğunuz deprem hakkında ve sonrasında yaşadığıyla ilgili sorular soruyorsa ebeveynler dürüst ve kolay bir şekilde durumu anlatmalı ve kızgınlık, öfke, onu tedirgin edici cevaplardan kaçınmalılardır. Sürekli sorular sorup ebeveynlerini zorladığı düşünülse de aslında bu travmatik duygu durumunu işlediği, düzenlemeye çalışarak kendini sakinleştirme ihtiyacı içine girdiğini göstermektedir. Bıkmadan usanmadan bu durumu atlatabilmeleri için gerekirse uzman desteği alarak anlatılması gerekmektedir."

VİDEOLARLA ÇOCUĞUNUZ DEPREMİ ANLATABİLİRSİNİZ

Son olarak depremi yaşamayan çocuklara da depremin anlatılması gerektiğini dikkat çeken Çoban "Eğer çocuğunuz depremin ne olduğunu bilmiyor ve çok merak ediyorsa ona depremi anlatan videolar izletebilirsiniz. 12 yaş sürecine doğru ancak soyut düşünmeye başladıkları için anlatarak yetinmeyin. Beraber depremle ilgili kitap okuyabilirsiniz. Hatta depremle ilgili video, kitap okuduktan sonra beraber depremle ilgili boyamalar yapabilirsiniz. Depremle ilgili Legolar, puzzlelar yapabilirsiniz" şeklinde konuştu.