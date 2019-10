Modern zaman tutsaklığı; oyun bağımlılığı

BAĞIMLILIK YAŞI 6'YA KADAR İNDİ

Son zamanlarda her anne babanın sık sık duyduğumuz problemi olan çocuğum oyun bağımlısı mı oldu sorusu çıkıyor karşımıza. Öyle ki bu durum çocukların okul hayatlarını ve günlük diğer aktivitelerini dahi ciddi derecede olumsuz etkilenmesi olarak tanımlanıyor. Bir takım araştırmalar şunu gösteriyor ki oyun bağımlılığı tıpkı kimyasal bağımlılıklarda olduğu gibi içe dönük ve utangaç çocuklarda daha çok yaygın. Bağımlılık yaşı 6'ya inmiş durumda ancak esas risk grubu 10-17 yaş arasındaki çocukları kapsamakta. Özellikle sosyal ilişkileri zayıf ve duygusal anlamda bir bağ kurmakta dahi zorlanan, reddedilme korkusu yaşayan çocuklar, reelde başaramadıkları üstünlüğü, sanal oyunlar üzerinden sağlamaya çalışıyorlar. Birçok ebeveyn bu durumu telefonu, tableti ya da bilgisayarı çocuğumun elinden alırsam ya da yasaklarsa aşarım diye düşünüyor ancak bu kısır döngüyü aşmanın yolu bu olamaz.

ÇOCUĞUNUZ OYUN OYNAMADIĞI ZAMANLARDA ÇOK MU GERİLİYOR?

Çocuğunuzun bir oyun bağımlısı olup olmadığını anlamak için zaman kavramı dışında aslında oyun oynamadığı süreçlerde ne tür davranışlar sergilediğini ya da nelere eğilim gösterdiğini incelemek daha doğru olacaktır. Örneğin; devamlı bilgisayar oyunlarını düşünüp bir sonraki oyunu sabırsızlıkla beklemesi, oyun oynamadığı zamanlarda gereksiz bir gerginlik içinde olması ya da oyun oynamasına rağmen siz ebeveynlere bu konu üzerine yalan söylemeye başlaması, sırf oyun yüzünden okul hayatını boşlaması gibi durumlarla karşılaşıyorsanız evet çocuğunuz kelimenin tam anlamıyla bir oyun bağımlısı. İşin özü çocuğunuz kendi dünyasında her şeyden kopmuş bir vaziyette ve sadece oyun oynayarak her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorsa, hayatın sadece oyun oynamaktan ibaret olduğu düşüncesinde ve tüm sorumluluklarından artık kaçar vaziyetteyse durum ciddi demektir.

ŞİDDET İÇERİKLİ SANAL OYUNLAR SALDIRGANLIĞI TETİKLİYOR

Oyun oynamayı alışkanlık haline getiren çocuklar zararlı içeriklere maruz kaldıkça o yönde eğilim göstermeye başlarlar. Özellikle şiddet içerikli oyunlar, çocukların sosyal yaşamlarında da olumsuz davranışlar sergilemeye başlamasına neden olmakta ve şiddet kavramı belli bir süreden sonra onlara son derece normal bir davranışmış gibi gelmektedir. Oyun içeriklerine baktığımız zaman çoğunluğun şiddet, saldırganlık ya da güç temalı olduğunu fark etmişsinizdir. Biz yetişkinlerin bile bu tarz içeriklerden zamanla manipüle olacağı barizken son derece savunmasız çocuklarımız nasıl etkilenmesin?

ÖNCE OYUN DÜNYASININ NEDEN CAZİP OLDUĞUNU KEŞFEDİN

Çocuklarınıza cazip gelen oyun dünyasını keşfetmeden ya da onlara sanal oyunların neden bu kadar ilgi çekici geldiğini anlamadan onları bu bağımlılıktan kurtarmanız epey zor görünüyor. Aslına bakarsanız çocuklar kitap okurken ya da bir şeyler dinlerken hayal güçlerini kullanarak karakterleri, olayları kafalarında canlandırabiliyor. Peki ya oyunlarda ki renkli sunumlar, türlü türlü aksiyonlar bunu ne kadar mümkün kılıyor? Her şey A dan Z ye tasarlanmış ve tüm olay ve karakterler adeta çocukları büyülemekte. Tabi her başarının da ödüllendirildiğini bunun da çocuğu tatmin ettiğini unutmamak gerekiyor. Çünkü her başarının ödüllendirilmesi bir sonraki oyunda çocuğa farklı özelliklerin ya da farklı yetkinliklerin verilmesi demek. Yani, her oyuna bir öncekinden daha güçlü başlayacak. Bu da normal hayatın çok basit ve sıkıcı gelmesine neden olmakta, oyun oynamadığı zaman hayattan zevk alamadığına inandırmakta.

ELLERİNDEN TELEFONU ALMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Çocuklarınız kaç yaşında olursa olsun onların da birer birey olduğunu unutmadan, yapacaklarınızın ruhsal ve psikolojik anlamda onları etkileyeceğini varsayarak çözüm üretmek gerekir. Öncelikle oyun dünyasını anlamak gerektiğini söyledik, onların oyunlara neden bu kadar bağımlı olduklarını tespit etmeden yasaklamak, cezalandırmak kesinlikle kaçınılması gereken yöntemlerdir. Çünkü ceza ve yasaklar çocuğun onu anlamadığınızı düşünmesine ve kendisini her konuda sizden soyutlamasına neden olacaktır. Anlayacağınız, ileriki dönemlerde onları daha büyük bir tehlikeye sürükleyebilirsiniz. Bunun yerine ilgisi olduğu bir spor dalına ya da sanatsal bir aktiviteye yönlendirmek, ilgisini o yöne çekmek daha yararlı olacaktır. Bağımlılığın ileri boyutlarına gelmiş çocuklar için ise psikoterapi önerilebilir.

OYUN BAĞIMLILIĞINI ENGELLEMENİZ MÜMKÜN

Teknolojiyi hayatımızdan çıkaramayacağımıza göre bu durumda ebeveyn olarak çocuklarınıza teknoloji kullanımı hakkında iyi örnek olmakla başlayabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken ilk şey önce siz ebeveynlerin teknolojiyle olan ilişkinizi gözden geçirmeniz olacaktır. Örneğin akşam işten geldiğiniz zamanlarda çocuklarınızla ilgilenmek yerine elinize telefonu alıp oyun oynarsanız ya da benzer aktivitelerde bulunursanız doğal olarak çocuğunuz da sizi rol model alacaktır. Peki, başka ne tür önlemler alınabilir;