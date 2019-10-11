Okul döneminde çocuk kırıklarına dikkat!

ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN KIRIKLAR

Çocuk kemiğinin erişkin kemiğinden farklı olması kırık tedavi yaklaşımda da farklılıklar içerir. Çocuk kemiğinin daha elastik olması, büyüme çekirdeklerinin açık olması ve kemik zarının kalın olması çocuklarda görülen kırıkların takip ve tedavisi açısından önemlidir. Bu kırıklar arasında "yeşil ağaç kırıkları" daha çok görülür. Yeşil ağaç kırıklarında, çocuk kemiklerinde daha kalın ve kemikleri örten "periost" adlı zar sağlam kalır. El bileği, kol, ön kol, köprücük kemiği ve ayak bileği kırıkları da çocuklarda sık görülen kırıklara örnektir. Çocuklarda eklem kırıkları dikkat, tecrübe ve özen gerektirir. Dirsek ve diz eklemi de, sık görülen ve sakatlıkla sonuçlanabilen kırıklardandır.

OKUL DÖNEMİNDE KIRIK VAKALARI ARTIYOR

Okulların başlaması ile sportif faaliyetler ve kursların yoğunlaşması görülür. Çocuklarımız okul döneminde hem dersler hem de sportif faaliyetlerde yüksek yoğunluklu bir döneme girer. Basit travmaların ( top çarpması, koşarken düşme, vs.) sık görüldüğü dönemde başlar. Düşük enerjili travmalarda dahi dikkatli olunması gerekir. Şiddetli ağrı, ısrarcı ağrı ve deformitelerde mutlaka uzaman görüşü alınmalıdır. Kırık teşhisi konulduktan sonra tecrübeli ve özenli hekimlerce takip ve tedavi edilmelidir.

BÜYÜMEYİ AKSATABİLİR

Çocuklarda oluşan kırığın tedavisi, kırığın tipine ve çocuğun yaşına bağlıdır. Çocuklarda kırık tedavisi genellikle 3-5 hafta arasında değişir. Tedavi edilmemiş veya atlanmış çıkık ve kırıklar ileride çocuklarda fonksiyon kısıtlılığına, yanlış kaynamalara neden olabilir. Özellikle çocuklarda kemiğin büyüme çekirdeğine uzanan veya büyüme çekirdeğini direkt veya dolaylı olarak etkileyen kırıklar, ileride büyümenin duraklamasına ve uzunluk farkına yol açabilir.

ÇOCUKLARDA OLUŞAN KIRIKLARIN TEDAVİSİ

Çocuklarda düşme ve çarpma sonucu oluşan zedelenmeleri büyük bir kısmı basit yumuşak doku zedelenmesi olarak düşünmek gerekir. Özellikle çocuklarda düşmeden ya da çarpmadan etkilenen bölgede şişlik, morarma ve hareket kısıtlılığı varsa dikkatli olunmalı mutlaka ortopedi uzmanına başvurulmalıdır. Çocuklarda görülen kırıkların büyük bir çoğunluğu konservatif yani ameliyatsız yöntemle tedavi edilebilir. Kemiklerin "remodeling" (yeniden yapılandırma) yeteneği sayesinde çocuklarda oluşan bu kırıkların çoğunluğu doğru tedavi edilmişse sakatlık bırakmadan iyileşebilir. Çocuklarda görülen kırıkların bir kısmı ameliyatla tedavi edilir. Özellikle açık kırıklarda, aşırı yer değiştirmiş dirsek eklem kırıklarında cerrahi yöntem uygulanmalıdır. Daha iyi sonuçlar almak ameliyatın tecrübeli ellerde olması gerekir.