Çocuklarda uzayan öksürüğe dikkat !

Sonbahar ve kış mevsimi ile birlikte çocuklarımız da sıklıkla viral üst solunum yolu enfeksiyonları kendini göstermeye başlar.Sağlıklı bir okul çocuğu var senede 8-10 defa basit üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir ve bu durum bağışıklık sisteminde herhangi bir zayıfla işareti değildir.

Hafif ateş , burun akıntısı,hapşırık gibi şikayetler ile başlayan soğuk algınlığı enfeksiyonlarından sonra genellikle tabloya öksürükte eklenir ve bazen haftalarca devam edebilir.

Aslında öksürükte vücudun hastalıklara karşı savunma mekanizmasının önemli bir parçasıdır ve solunum yolunu mukus zararlı mikroorganizmalar ve alerjenlerden temizlemeye yardımcı olur.Bazen ise hastalığın ciddiyeti konusunda önemli bir ipucudur.Çocuğunuz eğer nefes almakta zorlanıyor, normalde daha hızlı nefes alıyor, dudaklarda ve dudak çevresinde morarma eşlik ediyor,beraberinde 39° ateş eşlik ediyorsa, çocuğunuz altı aylıktan küçükse öksürük sonrası boğuluyor gibi bir ses çıkartıyorsa ve nefes alır iken hırıltılı müzikal bir ses eşlik ediyorsa mutlaka tekrarlayan doktor kontrolü gereklidir.

Çünkü küçük çocuklarda basit semptomlar ile başlayan nezleyi bile eğer çocuğun yatkınlığı da varsa saatler içinde bronşiolit tablosuna ilerlediğini görebiliyoruz.Hastalık ilerlemesin diye her çocuğa başvuruda yoğun bir tedavi başlamak gereksizdir çünkü %90 dan fazlası da böyle bir tablo gelişmez.Muayenede ve çocuk doktorunuz ihtiyaç hisseder ise çekilen akciğer grafisinde eğer bir patoloji yok ise basit viral enfeksiyon sonrası gelişen öksürüğü öksürük kesiciler veya antibiyotik ile tedavi edilmeye çalışılması gereksiz ve faydasızdır.Bazen öksürük süresi 3-4 haftaya kadar devam edebilir.

Enfeksiyon dolayısı ile tahriş olmuş solunum yolları alerjenlere bu dönemlerde daha duyarlıdır.Ve buda öksürüğün uzamasına neden olabilmektedir.

Önlem olarak ortamın sık sık havalandırılması solunum yollarını nemlendirerek rahatlatmak amacı ile ortama soğuk buhar verilmesi,sigara dumanından ve hava kirliliğinden çocuğu korumak Normal zamanda çocuğun hassasiyeti olmamasına rağmen bu dönemde öksürüğü arttırabilen Peluş oyuncak ve tüylü halıların ortamdan uzaklaştırılması kıyafetlerin parfüm kokulu deterjanlar ile yıkanılmaması ,ortamda oda parfümleri ve kişisel parfümlerin kullanılmaması daha fazla önem taşımaktadır.

Çocuğun burnu mukus İle tıkalı ise serum fizyolojik solusyonlar ve aspiratör ile burnu açık tutmak bol sıvı vermek eğer süt çocuğu ise anne sütü alımının devamını sağlamak süreci daha kolay atlatmaya destek olacaktır .Ayrıca allerjik bir durum yok ve çocuğunuz 1 yaş üstünde ise günde 2-3 çay kaşığı bal vermek bilimsel literatürde de desteklenmektedir .