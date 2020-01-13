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Tedavi edilmezse çocuklarda böbrekleri bitiriyor

Böbrek çıkışında oluşan doğumsal darlık olarak bilinen 'UPJ darlığının' bin 500 çocukta bir görülen nadir olmayan bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar aileleri uyardı. Prof. Dr. , koruyucu hekimliğin önemine dikkat çekerek, "Bu hastalık erken dönemde farkına varılmadığında sinsi şekilde ilerleyerek kronik böbrek yetmezliği ve son dönem böbrek yetmezliği gidebilir. Gebelikte bebeğinin böbreğinde en ufak bir problem olan aileler doğum sonrası mutlaka çocuk nefroloğu ya da üroloğuna gitmelidir" dedi.

DHA Çocuk
Giriş Tarihi: 13.1.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:11
Tedavi edilmezse çocuklarda böbrekleri bitiriyor

"ANNENİN BESLENMESİ BİLE NEDEN OLABİLİR"

Hastalığın bebek, anne karnındayken böbreklerde görülen daralmayla ortaya çıktığını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, "Hafif şiddette olanların bir kısmı gebelikte bir kısmı ise doğum sonrası gerileyebilirken büyük bir bölümü doğum sonrası takiplerde, ultrasonografi ve sintigrafi (ilaçlı böbrek filmi) yöntemleriyle tespit edilir. Hastalığın oluşmasında en önemli faktör genetik bozukluklardır. Bu genetik bozulmaya annenin yanlış beslenme alışkanlıklarının yanı sıra, gebelikte maruz kaldığı kimyasal maddeler, radyasyon ve bazı ilaçlar neden olabilir" diye konuştu.

"TEDAVİ BAŞARISINDA KORUYUCU HEKİMLİK ÖNEMLİ"

Tanı sonrası düzenli takibin önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Çivilibal, "Gebelik döneminde tanı konulamamış, tanı konulduğu halde aile tarafından düzenli takibe getirilememiş ve bunun üzerine tekrarlayan enfeksiyon geçirmiş çocuklarda ne yazık ki böbrek kaybedilebiliyor. Hiç farkına varılmaksızın sinsi bir şekilde önce kronik böbrek yetmezliği ve son dönem böbrek yetmezliğine gidebilmekte. Bu noktada koruyucu hekimlik çok önemli. Anne ve baba adaylarına en önemli tavsiyem, gebelik dönemi takiplerini çok düzenli olarak yaptırsınlar. Gebelik döneminde böbreğinde en ufak bir problemi olan çocukların mutlaka doğum sonrası çocuk nefroloğu ya da üroloğuna götürülerek düzenli takiplerinin yaptırılması önemli" ifadelerini kullandı.

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Tedavi edilmezse çocuklarda böbrekleri bitiriyor
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