Çocuklarda ishali ciddeye alın!

ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1. Akut ishal: 2 haftadan kısa süren en sık görülen ishal tipidir. Aniden başlayan karın ağrısı , kramplar, ateş, bulantı ve kusma tablosuyla beraber en sık enfeksiyon nedeniyle oluşmaktadır.

2. Persitan ishal ise 2 haftadan fazla sürer. Özellikle parazitler, diş çıkarma dönemi, antibiyotik kullanımı sonrası bağırsak florasının bozulması durumlarında olur.

3. Kronik ishal ise 1 aydan uzun süren ishaller olup genelde iltihaplı bağırsak hastalıkları, beslenme bozuklukları sonucu oluşan vitamin eksiklikleri, tiroid hormon fazlalığı ve yine parazit durumlarında görülebilir.

TEDAVİ VE ÖNERİLER:

1. ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN İSHALLERDE EVDE YAPILMASI GEREKEN İLK MÜDAHALE

İshale bağlı gelişen sıvı ve tuz kaybı oldukça önem taşır. Çok yoğun kusmaları olmayan çocuklar için ev ortamında da hazırlanabilen; 5 su bardağı kaynatılmış soğutulmuş suya 2 çorba kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karbonat konarak karıştırılır. Her ishal sonrası mutlaka olmak üzere hastaya içebildiği kadar sık aralarla içirilir.

2. PEKİ İSHAL OLAN ÇOCUKLARDA HANGİ DURUMDA DOKTORA GİTMELİ?

Eğer çocuğunuzun ishali 24 saat içinde iyileşmezse veya çocuğunuzda aşağıdaki belirtiler varsa doktora gidin

•Üç veya daha fazla saat içerisinde bezini ıslatmadıysa

•Bebeğinizin ateşi 39ºC'ın üstündeyse

•Dışkısı kanlı veya siyahsa

•Ağzı kuruysa veya gözyaşı dökmeden ağlıyorsa

•Cildi sıkılıp bırakıldığında düzleşmiyorsa

•Anormal uykulu, uyuşuk, tepkisiz veya huzursuzsa

•Karnı, gözleri ve yanaklarında çöküklük varsa

3. DOKTORA DANIŞMADAN KESİNLİKLE İLAÇ KULLANMAYIN

-İshal olan çocuk emzirme dönemindeyse sık sık mutlaka anne sütü almalıdır.

Anne sütü, ishalden koruyan önemli bir besin kaynağıdır. Anne sütü alan bebekler daha çabuk iyileşmektedir.

-Eğer çocuk 6 aydan büyük ise ishal durumlarında ev yoğurdu, patates püresi, pirinç lapası ve muz püresi verilebilir.

-İshal döneminde çocuklara kesinlikle yağlı ve şekerli besinler verilmemelidir.

-Çocuklarda yaşanan ishal durumlarında doktor onayı olmadan kesinlikle antibiyotik tedavisi uygulanmamalıdır.