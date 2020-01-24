Çocuklarda menenjit aşısı nasıl olmalı?

Menenjit enfeksiyonu beyin ve sinir sistemini saran zarın iltihabı demektir. Eğer bu enfeksiyon beynin kendisine de yayılırsa buna da ensefalit denir. Kalabalık(kreş, anaokulu, ilkokul gibi) ortamlara maruz kalanlarda menenjit gelişme olasılığı daha yüksektir.

Menenjite neden olan virüs ve bakteriler aşağıdaki yollarla bulaşabilir:

Öksürme

Hapşırma

Öpüşme

Ortak mutfak eşyaları, tabaklar ve çatal-kaşık kullanma.

Virüsler ya da bakteriler burun, boğaz ya da kulak yoluyla vücuda girer ve beyne ulaşarak enfeksiyona neden olur.

Menenjit her yaşta oluşabilir, ancak araştırmalar bu yaş gruplarında daha yaygın olduğunu gösteriyor:

1 yaşın altındaki çocuklar

Gençler ve genç yetişkinler (16-25 yaşları arasında)

60 yaşın üzerindeki kişiler

KLİNİK BELİRTİLERİ ARASINDA;

Çocuklarda ateş, kusma, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, havale geçirme, bilinç kaybı, ciltte döküntüler, bebeklerde azalmış ya da artmış vücut ısısı, huzursuzluk, sürekli ağlama, uyku hali, beslenme problemi, bıngıldağın şişkin olması sayılabilir.

Çok ciddi ve tedavi edilmezse ölümle sonuçlanan enfeksiyonlardandır. Ayrıca çok ciddi komplikasyonlara neden olmakta ve zeka geriliği, görme ve işitme kayıpları, konuşma bozuklukları gibi sekellere de neden olabilmektedir.

ETKENLER:

Menenjite bakteri ve virüsler sebep olur. En sık menenjit sebebi bakteriyel etkenler pnömokoklar, H. İnfluenza ve Meningokok türleridir. Halihazırda sağlık bakanlığı tarafından aşı takvimine göre ilk 2 bakteriyel etkene karşı aşılama tüm çocuklara yapılmaktadır ancak bu aşılar meningokok enfeksiyonuna karşı koruma sağlamayıp diğer iki menejit etkenine karşı korumaktadır. Meningokok aşısı ise bakanlık aşı takvine henüz girmiş değildir. Meningokok enfeksiyonları dünyada her yıl 500000 kişiyi etkilemekte ve bunlarında 50000 i hayatını kaybetmekte yaşayanlarında büyük çoğunluğunda sekel bırakmaktadır.

Meningokok mikrobu ise 3. sırada gelen menenjit etkenidir ve son dönemde sıklığı giderek artmaktadır. Meningokok mikrobunun A, B, C, Y, W135 şeklinde alt tipleri bulunmaktadır. Bu tiplerin coğrafya ve ülkelere göre dağılımı ve sıklığı farklılık göstermektedir. Bizim ülkemizde W135, B, A, Y tipleri enfeksiyona neden olmaktadır.

Meningokok enfeksiyonunun A, C, Y, W135 tiplerine etkili dörtlü menenjit aşısı (Ticari isimleri Menactra, Nimenrix, Menveo) 2005 yılında ABD'de ruhsatlı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Yaklaşık 65 ülkede ruhsatlı bir aşıdır. Türkiye'de ise 2013 yılından beri uygulanmaktadır. Dünyada yaklaşık 94 milyon dozun üzerinde yapıldığı bildirilmiştir.

En son çıkan menenjit aşısı ise meningokok mikrobunun B tipine karşı etkili bir aşıdır (Ticari ismi Bexero). Bizim ülkemizde Kasım 2018 tarihi itibari ile ruhsatlı olarak uygulanmaya başlanmıtır ve bugüne kadar 20 milyondan fazla doz uygulanmış, klasik aşı yan etkileri dışında, ciddi bir yan etkisi görülmemiştir. Şu ana kadar 41 ülkede ruhsatlı olarak satılmaktadır. Amerika, İngiltere gibi gelişmiş ülkeler dahil, 9 ülkede de ulusal aşı takviminde ücretsiz olarak ve 3. aydan itibaren uygulanmaktadır.

YENİ MENENJİT AŞILARI İÇİN AŞI TAKVİMİ

1. 6 AYLIKTAN ÖNCE BAŞLANIRSA

Nimenrix 2.ay -4.ay.-6.ay buna ek olarak Bexsero 3. ay -5. ay- 7. ay- 13. ay

Menveo 2.ay -4.ay.-6.ay -12 ay buna ek olarak Bexsero 3. ay -5. ay- 7. ay- 13. ay

2. 6 -12 AYLIKKEN AŞIYA BAŞLANIRSA:

Nimenrix 6.ay -8.ay.-12.ay buna ek olarak Bexsero 7. ay -9. ay- 13. ay

Menveo 7.ay -12 ay buna ek olarak Bexsero 8. ay- 10. ay- 13. ay

Menectra 9.ay -12 ay buna ek olarak Bexsero 7. ay- 9. ay- 13. ay

3. 12-24 AY ARASI AŞIYA BAŞLANIRSA:

Nimenrix 12.ay tek doz buna ek olarak Bexsero 13. ay -15. ay- 27. ay

Menveo 7.ay -12 ay buna ek olarak Bexsero 13. ay- 15. ay- 27. ay

Menectra 12. ay -14. ay buna ek olarak Bexsero 13. ay- 15. ay- 27. ay

4. 24. AYDAN SONRA AŞIYA BAŞLANIRSA:

Nimenrix 24 .ay tek doz buna ek olarak Bexsero 25. ay- 27. ay

Menveo 24. ay buna ek olarak Bexsero 25. ay- 27. ay

Menectra 24. ay buna ek olarak Bexsero 25. ay- 27. ay

Ülkemizde henüz Sağlık Bakanlığı'nın rutin aşı takviminde olmayan bu iki grup menenjit aşısını önermekteyiz. En son çıkan menenjit aşısını henüz bazı ebevynler haberdar olmadığı için biz menenjit aşımızı yaptırdık şeklinde yanılgıya düşebiliyorlar. Bu nedenle bu yazıda, ülkemizde özel aşı grubunda olan iki menenjit aşısından da bahsedilmiştir.

Lütfen doktorunuza danışınız