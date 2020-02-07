Çocuklarda sık görülen cilt lezyonlarından biri: Egzama

Egzama; pek çok nedenlerle gelişen; deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi belirtileri olan yaygın bir cilt hastalığıdır. Atopik dermatit en sık görülen egzama türüdür.

-Çoğunlukla erken çocukluk döneminde başlayan ve bir çok faktöre (genetik, çevresel) bağlı olarak gelişen kronik bir cilt hastalığıdır.

-İleriki yaşlarda astım ve alerjik rinit gibi diğer alerjik hastalıkların gelişiminin habercisi olma özelliğini taşımaktadır.

-Atopik dermatit , hastaların ve ailelerinin yaşam kalitelerini oldukça olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

-Atopik dermatiti olan çocukların yarısına yakınında besin alerjileri görülebilir (İnek sütü,yumurta,buğday,kuruyemişler (fındık, fıstık vb),balık, kabuklu deniz ürünleri...).

Klinik olarak; Atopik deramtitin en önemli bulgusu cilt kuruluğu ve ciltte kaşıntılardır. Kaşıntılar sonucunda cilt yaraları oluşmaya başlar. Kaşıntıyı terleme, sıcak, yünlü kıyafetler ve tahriş edici maddeler artırır.

Egzama kızarık, üzeri pütürlü ve sızıntı bulunan lezyonlardır ve hastanın yaşına göre vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkar.

-Süt çocukluğu döneminde en sık yüzde (sıklıkla yanaklarda), saçlı deride, diz ve dirsek bölgelerinde ve kulak arkasında görülür. Bez bölgesi genellikle etkilenmemiştir.

-İki yaşından büyük çocuklarda daha çok dirsek önü, diz arkası, boyun, el ve ayak bileği bölgesini tutar. Yüz ve göz kapaklarında bu dönemde lezyon görülmemeye başlar. Tutulan bölgelerde deride kalınlaşma, kabalaşma ve deri çizgilerinin belirginleşmesi gözlenir.

-Ergenlik döneminde kaşıntı ve deride kalınlaşma ön plandadır. Lezyonlar daha çok el ve ayak bilekleri, kol ve bacakların iç yüzlerinde, göz çevresi, yüz, boyun ve gövdenin üst kısmındadır. Bu dönemde egzama sadece ellerde görülebilir. Genellikle ciltte çizgilenme, kalınlaşma ve rengin kahverengileşmesine neden olur.

GENEL ÖNLEMLER:

-Tırnaklarınızı kısa, düz ve temiz tutun.

-Kaşıntı hissettiğinizde nemlendirici uygulayın

-Yeni satın aldığınız tüm elbiseleri giymeden önce yıkayınız.

-Diğer kumaşlara nazaran daha az tahriş edici olan pamuk veya pamuk karışımlı elbiseler giyinin. Yün veya tahriş edici kumaşlardan sakının.

-Çamaşır deterjanınız tahriş edici geliyorsa, kokusuz ve boyasız deterjanlar kullanın. İkinci bir durulama çamaşır deterjanındaki deterjan kalıntılarının giderilmesine yardımcı olabilir.

-Güneş yanmalarından kaçının. Yüksek faktörlü koruyucu güneş kremi kullanın. Güneş kreminiz tahriş edici ise, yüz için geliştirilmiş diğer ürünleri veya güneş kremlerini deneyin.

-Yüzdükten sonra duş yapın ve nemlendirici uygulayın.

-Yaşadığınız ortamı rahat bir sıcaklık ve nem düzeyinde tutun

- Alerji testleri ile tespit edilen alerjen var ise ondan mutlaka uzak bir yaşam

CİLDİN NEMLENDİRİLMESİ:

Atopik dermatiti (egzama) olan hastaların cilt kuruluğunun giderilmesi çok önemlidir. Bu nedenle ılık suyla banyo yapmaları gerekmektedir. Cildi tahriş edebilecek uygulamalardan kaçınmak gerekir. Banyodan sonra cildin suyunu korumak amacıyla nemlendiricilerin kullanılması çok önemlidir. Egzama derecesine göre su bazlı ya da yağ bazlı nemlendiriciler kullanılabilir. Nemlendiricilerin alerjen ya da kimyasal madde içermemesine dikkat edilmelidir.

Nemlendiricileri egzamanızın türüne, şiddetine ya da cilt tipinize göre farklı formlarda ve farklı zamanlarda kullanabilirsiniz:

Kremler: Yağ ve su karışımı içerir ve cilde serinlik hissi verir. Bu nedenle egzama olan birçok insan, gündüz kullanımı için kremleri tercih eder. Bütün kremler koruyucu maddeler içerir ve insanlar yaygın olmasa da, bu koruyucu maddelere duyarlı olabilirler.

Merhemler: Koruyucu içermezler. Merhemler çok yağlı olabildikleri için bazı insanlar kullanmakta zorlanabilirler. Ancak, cildin nemini korumasında çok etkili olduklarından, çok kuru ve sertleşmiş ciltler için faydalıdırlar. Merhem sulanmış cilt üzerinde kullanılmamalıdır. Böyle bir durumda krem veya losyon tercih edilmelidir.

Losyonlar: Kremlerden daha fazla su ve daha az yağ içerirler, ancak cildi nemlendirmede çok etkili değildirler. Bununla birlikte, vücudun tüylü bölgeleri için daha faydalıdırlar ve daha rahat kullanılırlar.