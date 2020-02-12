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bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için 10 altın kural!

Grip, influenza virüslerinin etken olduğu, akut, ateşli tablolar ve salgın halinde seyrediyor. Yüksek ateş, halsizlik ve öksürük, hastalığın en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. İnfluenza; A, B ve C olmak üzere üç farklı tipte görülüyor. A daha şiddetli ve daha yaygın olurken, B ise salgınlara yol açabiliyor. C formunda da kendiliğinden gelişen üst solunum yolu enfeksiyonları görülebiliyor. Özellikle riskli gruplar için grip aşısının koruyuculuğu öne çıkıyor ve aşının da Şubat ayı bitmeden yaptırılması gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Kerem Yıldız, influenza ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 12:44 ABONE OL
Çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için 10 altın kural!

NEFES ALIP VERME İLE BİLE BULAŞABİLİR

İnfluenza enfeksiyonu geçiren hastaların solunum yolları bol miktarda virüs içerir. Bunun sonucunda hastalar, öksürük ya da hapşırma ile büyük damlacıklar şeklinde virüs yayılımına neden olur. Damlacıklar havada asılı kalamadığı için bu yolla bulaşma, yakın temas gerektirir. Havada asılı kalan küçük parçacıklar daha uzak mesafelere gidebilir. Kirlenmiş yüzeylerle temas da bir başka bulaş yoludur.

Bir çalışmada, öksürme, hapşırma olmadan nefes alıp vermekle de hastalığın bulaşabileceği gösterilmiştir. İnfluenzanın kuluçka süresi 1 ila 4 gün arasında değişmektedir. Hastaların virüs yaymaya başlaması, belirtilerin görülmesinden 24-48 saat öncesinde olur. Kuluçka süresinin ardından ani ortaya çıkan ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve halsizlikgörülür. Daha sonra öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi solunum yolu şikayetleri de eşlik etmeye başlar.

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Çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için 10 altın kural!
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