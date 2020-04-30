Korona yorumlarınızla çocuğunuzun kaygısını yükseltmeyin

"ÇOCUĞUNUZ ÇOK SORU SORMUYORSA SÜREKLİ KORONAVİRÜSTEN BAHSEDEREK KAYGISINI ARTIRMAYIN"

Uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilere yaşadığımız pandemi krizini ve neden uzaktan eğitim almak durumunda olduklarını anlatırken seçilen kelimelerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Güçlü, "Olaylar insanlarda kaygı oluşturmaz, kaygıyı oluşturan insanların yorumlarıdır. Konuşmamızda virüs, korona, hastalık, ölüm, salgın gibi sözleri pek kullanmamamız gereklidir. Çocuğunuz çok soru sormuyorsa sürekli koronavirüsten bahsederek kaygısını artırmayın. Korku ve kaygı yaymadan, soru sorduğunda durumu en olumlu şekilde açıklamalıyız. Çocuğunuza "Bu dönemde sağlığımızı daha iyi koruyabilmemiz için evde kalmamız, daha çok temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden okul bu şekilde devam edecek." diye anlatabiliriz. Neden derlerse, "Uzmanlar, doktorlar böyle öneriyor, biz de uyguluyoruz" diyebilirsiniz." şeklinde konuştu.





"ZAMAN ÇİZELGESİ BELİRLEYİN"

Uzaktan eğitimde veli ile öğrenilen konuların pekiştirilmesinin gerekliliğine de dikkat çeken Ferhan Uz Güçlü sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitim videosunda önemli olan kısımları not edebilmesi ve takip edebilmesi için kalem, defter ve kitaplarını yanında bulundurmasını, sonrasında da öğrendikleriyle ilgili test çözmesini sağlayarak veli çocuğun öğrendiklerini pekiştirmesine destek olabilir. Çocuklarınız için öncelikle zaman çizelgesi belirleyin. Öğrencilerin ev ortamında erteleme davranışları ve dikkat dağınıklığı olabileceği için, bu durumun oluşmaması adına ev üyelerinin bu planlamaya destek olması çocuk ders dinlerken sessiz olunması, ders dinlemeye ve çalışmaya uygun bir ortam hazırlanması gereklidir.

Okul ortamından ve akranlarından da uzak kalan her yaştan çocuğun kaygısını yönetmek önemlidir. Kaygıyı iyi yönetmek için çocuğunuzun olumsuz durumlarla baş edebilme kapasitesini yükseltmelisiniz. Bunun için onunla "kendimi koruyabilirim" düşüncesini daha çok benimsemesini sağlayacak bir konuşma yapabilirsiniz. Olayları somutlaştırarak, deneyler ve oyunlar yoluyla doğadaki durumlara karşı bilimin çareler bulduğunu çocuğunuza öğretebilirsiniz. Bu çocuğun yetkinlik duygusunu artırır ve yetkinlik duygusu, kaygının azalmasında önemli rol oynar." ifadelerini kullandı.