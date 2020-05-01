İzolasyon sürecindeyken çocuğunuzla eğlenceli aktivite fikirleri

FİKRİNİ SORUN

İnsanları eve toplayıp kalabalık partiler yapamayacağımız bugünlerde çocuğunuzun isteklerine önem verin. Eminiz ki birilerini çağırmak yerine bir oyun veya bir oyuncak tercih edecektir.

SEVDİKLERİNİ UNUTMAMASINI SAĞLAYIN

Salgının geçici olduğunu biliyoruz. Bir gün yine bütün sevdiklerimizle bir arada olacağımız vakit geleceğini de. Bu nedenle çocuğunuzdan sevdiği arkadaşlarına ya da akrabalarına kendi elleriyle hazırlayabileceği hediyeler yapmasını isteyin.

EVDE DAHA FAZLA ETKİNLİK

Dışarı çıkmayı bizlerin özlediği gibi çocuklarda çok özlemiş olabilir. Bu nedenle park ve bahçelere gidemediğimiz bu günlerde park ve bahçeler evinize gelsin. Yastıkları kullanarak çadır yapabilir ve burada kamp yapabilirsiniz. Bir farklı yöntem ise kısa bir süreliğine bir battaniyeden yardım alarak iki ebeveyn salıncak olup çocuğunuzu salıncakta sallayabilirsiniz.

DOĞUM GÜNÜ PASTASINI KENDİ YAPABİLİR

Beraber mutfağa girip çocuğunuzun doğum günü pastasını kendi yapmasına izin verin. Kendi istediği gibi süslemek onu çok mutlu edebilir.

GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANIN

Çocuğunuzun doğum gününü kutlarken yanınızda olmasını istediğiniz kişileri görüntülü arayarak mutluluğunuzu paylaşmanız bu süreçte en sağlıklı ve en doğru yöntem olacaktır.