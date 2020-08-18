Uzmanlardan diyabetli çocuk ebeveynlerine uyarı

Diyabetli çocuklarda, yaz aylarının metabolik yönden daha avantajlı bir mevsim olduğunu anımsatan Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, "Artan egzersiz olanağı, güneşten alınan D vitamini, ders stresinin azalması gibi nedenlerle şekerler daha düşük seyreder. Ancak diyabet yönetimi konusunda iyi eğitim almamış ailelerde hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşüklüğü sorunu ile karşılaşıyoruz. Bu tablo bazen bilinç kaybına kadar varabiliyor. Bunun önlemi şeker kontrollerini aksatmadan gerektiğinde insülin dozlarını düşürmektir. Tabii yazın görülebilen enterovirüs gibi enfeksiyonlar da diyabetli çocuklarda tam tersine şeker yükselmesi ve keton birikmesine yol açabilir" dedi.

SIVI TÜKETİMİ BİLİNÇLİ OLMALI

Yaz döneminde sıvı kaybı, beslenme ve uyku düzenindeki değişikliklerin diyabet hastası çocuklara etkisini anlatan Prof. Dr. Arslanoğlu, "İyi kontrollü bir diyabetlinin bile kan şekeri ortalamaları normalden yüksektir, bu da sıcak hava, terleme ile bir araya gelince kan basıncı düşmesi, dolaşım bozukluğu, hatta kanın koyulaşması nedeniyle pıhtı sorunlarına bile yol açabilir. Bu nedenle düzenli sıvı alımı önemlidir. Sıvı tüketimi bilinçli olmalı. Ilık ve az hareketli bir günde alınan miktarla sıcak ve çok hareketli bir günde alınan arasında büyük farklar olmalı. Ayrıca sıvı alımı arttıkça bunun sadece su değil, tuzlu ayran, soda, karbonatlı su, potasyum için bol sulu meyvelerden de karşılanması gerekir" diye konuştu.



GEÇ YATMA VE GEÇ KALKMA NEDENİYLE...

Arslanoğlu, "Beslenmede bozuk gıda tüketilmedikten sonra yaz olumlu bir mevsimdir." dedi. Ancak geç yatma ve geç kalkma nedeniyle insülin ve beslenme düzeni aksadığında bazen hastaların insülin dozlarını ayarlamakta zorluk çektiklerini ifade etti. Şeker hastalarının yaz meyveleri tüketiminde dikkat etmesi gerekenler hakkında da bilgiler veren Arslanoğlu, "Bir küçük elma, kandaki şekeri bir ince dilim ekmek veya bir çorba kaşığı şeker gibi etkiler. Ama meyveler vitamin, elektrolit ve antioksidanların zengin kaynaklarıdır. Bizim önerimiz ise karbonhidrat sayımı yaparak ve yenmesi istenen besinleri alırken diğerleriyle değişim şeklinde alarak karbonhidrat alımını dengelemektir." diyerek açıklamalarına devam etti. Diyabetli çocukların spor yapmasının bilinenin aksine yararlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Arslanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Ancak öncesinde ve sonrasında şeker ölçerek insülin ve besin alımında gerekli değişiklikleri yapmak ve sıvı tüketimini arttırmak koşuluyla" şeklinde konuştu.