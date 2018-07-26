Hamilelerin dikkatine! Mide bulantısı, bel ağrısı ve şişliğinin çözümleri!

MİDE BULANTILARI

Midenizin bulandığı dönemlerde beslenme şeklinizi değiştirmeniz gerekiyor. Azar azar ama daha sık yemelisiniz. Örneğin günü 3 öğünden 5 öğüne çıkarabilirsiniz. Yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalısınız. Bunun yerine yüksek karbonhidrat içeren besinleri, yani tost, muz, fırında patates gibi gıdaları tercih edebilirsiniz. Ayrıca yemek sırasında fazla sıvı almanız, midenizin bulanmasına yol açabilir. Bunun yerine yemekten bir saat sonra alacağınız sıvılar, vücudunuzun su ihtiyacını karşılar.

Mide bulantılarınız daha çok sabahları uyandığınızda oluyorsa, bu kan şekerinizin düştüğünü gösterir. Bu yüzden bir bisküvi ya da bir kaşık tatlı, kan şekerinizin yükselmesini sağlayacağı için mide bulantınızı hafifletir. Bulantıları azaltmak için bazı uyaranlardan uzaklaşmanız da yarar sağlar. Soğan, sarımsak ya da parfüm ve deodorant gibi midenizin bulanmasına yol açabilecek kokulardan uzak durmaya çalışın. Sigara da sizi olumsuz etkileyebilir. Bunun için aynı ortamda bir başkasının sigara içmesine izin vermeyin.