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lerin dikkatine! Mide bulantısı, bel ağrısı ve şişliğinin çözümleri!

Giriş Tarihi: 26.7.2018 13:07
Hamilelerin dikkatine! Mide bulantısı, bel ağrısı ve şişliğinin çözümleri!

Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Aksakallı,lik zamanında yaşanan sıkıntılardan bel ağrısı, mide bulantısı,yorgunluk, sık idrara çıkma ve şişlik gibi sorunların üstesinden gelmenin püf noktalarıyla ilgili bilgi verdi.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Aksakallı, rahat bir geçirmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:

MİDE BULANTILARI
Midenizin bulandığı dönemlerde beslenme şeklinizi değiştirmeniz gerekiyor. Azar azar ama daha sık yemelisiniz. Örneğin günü 3 öğünden 5 öğüne çıkarabilirsiniz. Yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmalısınız. Bunun yerine yüksek karbonhidrat içeren besinleri, yani tost, muz, fırında patates gibi gıdaları tercih edebilirsiniz. Ayrıca yemek sırasında fazla sıvı almanız, midenizin bulanmasına yol açabilir. Bunun yerine yemekten bir saat sonra alacağınız sıvılar, vücudunuzun su ihtiyacını karşılar.

Mide bulantılarınız daha çok sabahları uyandığınızda oluyorsa, bu kan şekerinizin düştüğünü gösterir. Bu yüzden bir bisküvi ya da bir kaşık tatlı, kan şekerinizin yükselmesini sağlayacağı için mide bulantınızı hafifletir. Bulantıları azaltmak için bazı uyaranlardan uzaklaşmanız da yarar sağlar. Soğan, sarımsak ya da parfüm ve deodorant gibi midenizin bulanmasına yol açabilecek kokulardan uzak durmaya çalışın. Sigara da sizi olumsuz etkileyebilir. Bunun için aynı ortamda bir başkasının sigara içmesine izin vermeyin.

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Hamilelerin dikkatine! Mide bulantısı, bel ağrısı ve şişliğinin çözümleri!
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