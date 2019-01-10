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Kışın sağlıklı bir için 12 öneri

Giriş Tarihi: 10.1.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 11:39
Kışın sağlıklı bir hamilelik için 12 öneri

Alınacak bazı basit tedbirlerle aylarında hamileliği sağlıklı ve kolay geçirmek düşündüğünüzden daha kolay. Peki neler yapmalı, nelerden kaçınmalısınız? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Birgül Karakoç beslenmeden spora, giyim alışkanlıklarından cilt bakımına kadar kış mevsiminde dikkat edilmesi gereken alışkanlıkları anlattı, önemli önerilerde bulundu.

BALIK, SEBZE VE MEYVE ŞART

"Doğacak bebeğinizin sağlığını, zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini doğrudan etkilediği için döneminde beslenmenize dikkat etmeniz çok önemli" uyarısında bulunan Dr. Birgül Karakoçsözlerine şöyle devam ediyor: " hamileleri bu anlamda en şanslı olanlar, çünkü bu mevsim vitamin, mineral ve posa kaynağı sebze ile meyve çeşitleri açısından oldukça zengin. Ayrıca kış aylarının balık mevsimi olması yönüyle de şanslılar. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli."

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Kışın sağlıklı bir hamilelik için 12 öneri
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