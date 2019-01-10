Kışın sağlıklı bir hamilelik için 12 öneri

BALIK, SEBZE VE MEYVE ŞART

"Doğacak bebeğinizin sağlığını, zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini doğrudan etkilediği için hamilelik döneminde beslenmenize dikkat etmeniz çok önemli" uyarısında bulunan Dr. Birgül Karakoçsözlerine şöyle devam ediyor: "Kış hamileleri bu anlamda en şanslı olanlar, çünkü bu mevsim vitamin, mineral ve posa kaynağı sebze ile meyve çeşitleri açısından oldukça zengin. Ayrıca kış aylarının balık mevsimi olması yönüyle de şanslılar. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli."