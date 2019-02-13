Hamilelikte oturma ve yatma pozisyonları nasıl olmalı?

HAMİLELER NASIL OTURMALI?

Uzmanlar, sırt bölgesinin vücudu desteklemesi bakımından çok önemli olduğuna dolayısıyla da düzgün oturmanın şart olduğuna dikkat çekiyor. Duruş bozukluklarının görülmesi ile ortaya çıkan bu durumun 'kronikleşmesi'ni önlemek için otururken bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

Oturma esnasında dik pozisyonda olunmalı ve öne doğru eğilinmemelidir. Akla geldikçe omuzlar geri itilmeli ve mide içe doğru çekilmelidir. Bu sayede vücudun ağırlığı orantılı olarak dağılacaktır.

HAMİLEYKEN BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMAK ZARARLI MI?

Hamilelik döneminde anne adaylarının bacak bacak üstüne atmasının zararlı olduğuna değinen Prof. Dr. Şendur, bu şekilde oturmanın bacak bölgesindeki kan doIaşımını zorIaştırdığını ve sırt için sakıncalı olduğunu ifade etti.

HAMİLELİKTE NASIL UYUNMALI? YATIŞ POZİSYONU NE OLMALI?

Vücuttaki en büyük toplar damar hafif sağ taraftan geçtiği için anne adayının sağa doğru yatması, toplar damar üzerinde rahime baskı yaparak kalbe giden kanı azaltır. Bu da bebeğe doğru giden kanın azalmasına neden olur. Dolayısıyla anne adayları için en uygun pozisyon sol tarafa doğru yatmalarıdır.

Sola doğru yatan anne adayı bebeğine daha fazla kan miktarı ulaştıracağı için vücuttaki ödem azalır. Sol tarafa doğru yatıldığı zaman ayaklar hafif içe çekildiği zaman anne adayları da daha rahat yatacaktır.

HAMİLELİĞİN İLK ÜÇ AYINA ÖZEL YATIŞ POZİSYONU VAR MIDIR?

Hamileliğin ilk trimesterında anne adayını yatış pozisyonu fark etmez, yüz üstü dışında her şekilde yatılabilir. Çünkü bu evrede rahim küçük ve hafif olduğu için damarlar basınç yapamaz.

YATMAK AĞRIYI GEÇİRMEZ

Uzun süreIi yatak istirahatinin sırta destek veren kasIarı zayıfIatabiIdiğini biIdiren uzmanlar, bu nedenIe sadece yatarak ağrı geçirmeyi denemenin yanIış oIacağını söyledi. Stres ve gerginIik, sırt kasIarının geriImesine neden oIur. Bu nedenIe haftada bir kez sırtınıza masaj yaptırın ya da yoga yapmayı öğrenin. Sırt kasIarının rahatIaması için bu önIemIeri aImak zorundasınız. Sırtın sağIıkIı oIabiImesi için doğru egzersizIeri seçmek çok önemIidir. Yüzme ve yürüyüş sırt için ideaI egzersizIer oIarak niteIendiriIir. Yaşamımızın yakIaşık üçte birini uyuyarak geçirdiğimize göre, yatağımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Yatağınız kaIçaIarınızın ve omuzIarınızın rahat edebiIeceği şekiIde oImaIı.