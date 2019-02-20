Hamilelikte suyun gelmesi nasıl anlaşılır? Doğum ne zaman başlar?

Anne adaylarının doğuma yaklaştığı haftalarda yaygın olarak görülebilen 'suyun gelmesi' ya da 'zarın erken yırtılması' sorunu, erken doğumun en önemli sebeplerinden biridir. Çoğunlukla 38. haftadan sonra meydana gelen bu durum zamanında doğacak olan bebekler için sıkıntı oluşturmaz iken prematüre bebeklerde birtakım sorunlara neden olabiliyor.

HAMİLELİKTE SUYUN GELMESİ NEDİR? NASIL MEYDANA GELİR?

Anne karnındaki bebeğin amniyon kesesinde yer aldığı sıvı, bebeği içinde yüzüyormuş gibi göstererek rahat hareket etmelerini sağlar ve kas gelişimlerine yardımcı olur. Doğum sırasında yırtılması beklenen amniyon kesesindeki zarların, erken dönemde yırtılmaya başlaması sonucunda akan amniyon sıvısı 'suyun gelmesi' olayıdır. Anne adaylarının su olarak gördüğü şey, aslında amniyon sıvısıdır.

SUYUN GELDİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Her anne adayında aynı şekilde su gelmez. Kimilerinde birdenbire gelir iken kimilerinde hafif akıntı gibi gelir. Suyun gelme şeklinin değişkenlik göstermesi zarın yırtılmasına bağlıdır. Zar rahmin üstünden yırtılırsa sıvı seyrek ve yavaş gelir. Anne adayı bacaklarının arasından gelen sıvıyı akıntı ile karıştırabilir.

Devamlı olabileceği gibi belirli zamanlarda da gelebilen sıvıya kasılmalar eşlik ediyorsa hazır olun doğum zamanı geliyor demektir!

SUYUN GELMESİ İLE AKINTI FARKI NASIL AYIRT EDİLİR?

Vücudunda ıslaklık hisseden anne adaylarının bu akışkanlığın akıntıdan mı yoksa suyun gelmesinden mi kaynaklandığını anlamaları için bazı özelliklere dikkat etmesi gerekir. Akıntı ne kadar yoğun olursa olsun asla bacağa su dökülmüş gibi hissettirmez.

Amniyon sıvısının gelmesi ile sonuçlanan suyun gelmesi durumunda ise aynı normal su gibi berrak ve akışkandır. Eğer bebek kakasını yapmışsa koyu kahve ya da yeşil renkleri de gözlemlenebilir.

SU GELDİKTEN NE ZAMAN SONRA DOĞUM GERÇEKLEŞİR?

34. haftadan önce gelen su, doğumun erken zamanda meydana geleceğini gösterir. Suyun gelmesini takip eden 2 gün içinde doğum gerçekleşecektir. Suyun geldiğini fark ettiğiniz an doktorunuza gitmek en doğru yöntem olacaktır. Hastanede yapılan tetkikler sonucu doktor doğum zamanının geldiğini haber verirse anne adayına yapay sancı vererek 24 saat içinde doğumun gerçekleşmesini sağlar.