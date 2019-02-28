Yatarak hamilelik durumunu huzurlu ve sağlıklı geçirmek için ipuçları!

Hamilelik çoğu zaman sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde atlatılan bir dönemdir. Anne adayları bu süreçte sosyal ve fiziksel aktivitelerini rahatlıkla sürdürebilirler. Ancak, anne adayının ve bebeğinin sağlığı ve güvenliği için yerine getirilmesi olmazsa olmaz bazı özel durumlar ortaya çıkabilir. Doktorların çok nadir durumlarda önerdiği yatarak istirahat, anne adayları için önemli bir sınavdır. Hem psikolojik hem fiziksel açıdan sabırla, sükunetle ve huzurla yaşanması gereken bu dönem, anne adaylarının hayatlarındaki önemli bir eşiktir. Anne adaylarını olduğu kadar tüm aileyi de yakından ilgilendiren bu süreci fizikel ve psikiolojik açıdan ele aldık. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hande Yağmur yatak istirahatinin gerekli olduğu koşulları anlattı. Hamile ve Doğum Psikoloğu Burcu Bahtiyar Akgök ise bu durumun psikolojik sebep ve sonuçlarına değindi.