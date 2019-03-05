Hamilelikte sizi neler bekliyor?

1. MİDE YANMASI VE BULANTISI

Hamilelikte mide bulantısı yararlı bir uyarıcıdır! Çünkü bebek hareketlerinin henüz başlamadığı dönemde sabah bulantısı ve mide yanması size hemen hamile olduğunuzu hatırlatır. Böylece zararlı olabilecek besinleri yememeye özen gösterirsiniz. Bulantı bu dönemde işe yarar bir olgu anlayacağınız. Size gün boyu sağlıklı beslenmeyi hatırlatır!

2. UYKU DURUMU

Gün boyu olan uyuma eğilimi, sizi hamileliğin ileri aylarında dinamik olmaya hazırlar. İlk başlarda uykuya eğiliminiz artar, sonlara doğru gece içinde birkaç kez uyuma-uyanma döngüleri yaşarsınız. Amaç hamileliğin başlarında beyninizde sağlıklı işlevler için gerekli maddelerin depolanmasını sağlamak, sonlarında ise doğduktan sonra iki-üç saatte bir emzireceğiniz bebeğiniz için uykusuzluğa alışmanızı sağlamaktır!

3. SAÇLAR

Hamileliğinizde saçlarınız gürleşip parlaklığı artar. Bu dönemde saçlarınızın güzelliğinin değerini bilin sevgili anne adayları! Hollywood starlarını kıskandıracak ışıl ışıl, gür, harika saçlara hamileliğinizde kavuşabilirsiniz. Şunu da hemen hatırlatayım; saçlarınız çok ender durumlarda matlaşma ve dökülme eğiliminde olabilirler. Neyse ki bu, geçici bir durumdur. Doğumdan sonra saçlarınız yine eski sağlığına kavuşacaktır.

4. CİLT

Anne adaylarının teninde çoğunlukla "güzelleştirici" değişiklikler olurken bazen anne adayının cildi sivilcelerle dolabilir, yağlanma ve bazen de tüylenme olabilir, hatta benlerde artış olabilir. Karın cildinde bazı anne adaylarında çatlaklar oluşabilir. Göbek deliğinden aşağı ve yukarı çizgi şeklinde linea nigra dediğimiz bir çizgi oluşabilir. Ama endişelenmenize gerek yok. Yine doğumdan sonra tüm bu şikayetler ortadan kalkacaktır. Bazı anne adaylarında karında ve göğüslerin dış kısmında ve hatta bazen bacaklarda çatlaklar oluşabilir.

5. AYAK VE BACAKLAR

Çevrenizdeki hamilelerden sıkça duyabileceğiniz bir değişiklik de ayaklardaki ödemler. Bazen ayaklarda doğumdan sonra da kalabilen ayak numarası büyümesi de yaşanabilir. Bacaklarda varisler ortaya çıkabilir, bu varisler genelde doğumdan sonra kaybolur. Bacaklarda oluşan şişlik ve ödemler anne adayını hamilelik zehirlenmesi (preeklampsi) belirtisi olabileceğini düşünerek korkutsa da beraberinde tansiyon yükselmesi ve idrarda protein kaçağı olmadığı sürece hamilelik zehirlenmesi söz konusu olmayacaktır.

6. BAŞ AĞRILARI

Hamileliğin erken dönemlerinde (özellikle 16. haftaya kadar olan dönemde) baş ağrılarına sık rastlanır. Bazı durumlarda bu başağrısı tedavi edilmemiş sinüzit ya da görme bozukluğuna bağlı olabilir, ancak çoğu durumda nedeni bilinmiyor. Şiddetli baş ağrılarının diğer belirtilerle birlikte ya da tek başına preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) habercisi olabileceğini unutmayın.

7. DİŞ ETİ KANAMALARI

Değişen hormonların etkisi, hamileyken diş etlerini bakteri plaklarına daha hassas hale getirir. Bu nedenle diş etleri iltihaba daha yatkın olur ve dolayısıyla diş eti kanamasına neden olabilir.

8. YATIŞ POZİSYONU

Bebeğiniz de size aldığı pozisyonla yardımcı olmaya çalışır, yani bebeklerin %90'ı anne karnında vücutlarını sola döndürerek yatarlar. Amaç vücudunuzun sağ yanında yer alan büyük toplardamarlara baskı olmasını engellemek. Siz de uykunuzda otomatikman sola yatış pozisyonu alarak bu duruma katkıda bulunursunuz