Vejetaryen ve vegan anne adayları için öneriler

Vejetaryen ve vejetaryen olmayan beslenme şekli eşit oranda demir içerir. Ancak bitkilerden karşılanan demir emilimi, et ürünlerinden alınan demir seviyesine göre daha düşük olabilir. Hamilelikte toplam 900 mg demire ihtiyaç vardır. Hamilelikte demir emilimi yüzde 10 seviyesinde olduğundan günlük en az 40 mg demir alınmalıdır. Vücudun ihtiyaç duyduğu demirin karşılanabilmesi için barbunya, börülce, kaju, keten tohumu, mercimek, yulaf ezmesi, kuru siyah üzüm, soya, mısır gevreği, ay çekirdeği, nohut, domates suyu, pekmez, kekik ve kepek ekmeği gibi besinlerin hamilelik süresince tüketilmesi önerilir.

C Hamilelikte Omega-3 yağ asitleri içeren besinleri tüketmek, anne ve bebek sağlığı açısından çok önemlidir. Omega-3 eksikliğinde prematüre riski, doğum sonrası depresyon ve bunun yanında fetüsün nörolojik gelişimi ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Bu sebeple hamilelerin günlük besinlere ilave olarak 500-1000 mg arası Omega-3 desteği almaları gerekir. Vejetaryen hamilelerin ihtiyaç duydukları yağ asitlerini bitkisel bazlı Omega-3 kaynaklarından almaları gerekir. Örneğin; soya, ceviz, kabak çekirdeği, kanola yağı, kivi, kenevir tohumu, keten tohumu ve semizotu gibi besinler iyi birer Omega-3 kaynağı sayılabilir. Özellikle semizotu, sebzeler arasında bilinen en yüksek Omega-3'e sahiptir. Vejetaryen kişilerin kalsiyum ihtiyacı, vejetaryen olmayanlarla aynı orandadır.

Yeterli miktarda yapraklı yeşil sebze tüketmeyenlerde kalsiyum eksikliğine rastlanabilir. Bu nedenle vejetaryen hamilelerin günde 1200 mg kalsiyum almaları gerekir. Hamilelikte yaşanacak kalsiyum eksikliği fetal büyüme geriliğine, anne adayında kramplara ve doğum sonrası süt verme döneminde aşırı derecede halsizliklere sebep olabilir. Hamilelik döneminde tüketilebilecek en zengin kalsiyum kaynakları karalahana, lahana, pazı, ıspanak, turp ve pancar otudur. Ayrıca soya, badem ve fındık sütü gibi hayvansal kaynaklı olmayan sütler de bol miktarda kalsiyum içerdiklerinden vejetaryen hamilelerin diyet programında mutlaka yer almalıdır.

Aynı zamanda folik asit, D vitamini, kalsiyum, Omega-3 gibi tüm ihtiyaçlar takviye olarak vejetaryen ve vegan anne adaylarına önerilmelidir. Böylelikle denge ve düzen sağlanarak vejetaryen hamile grubu için de oldukça sağlıklı bir hamilelik planlanabilir.