Hamilelikte alerjik reaksiyona dikkat!

ÇİĞ ETLER:

Çiğ et de pastörize olmayan gıdalar gibi hamilelikte riskli yiyeceklerden. İçerdiği zararlı bakteriler toksoplazma denen hastalığa yol açıyor. Bu hastalıkla hamileliğin ilk döneminde enfekte olan bebekler, sağırlık, yüksek ateş, sarılık, çeşitli solunum yolu, göz ve sinir sistemi hastalıklarına maruz kalabiliyor. Diğer yandan bu parazit, bebeğin beyninde bazı hasarlara yol açarak düşüklere neden olabiliyor.

BAZI DENİZ ÜRÜNLERİ:

Midye, istiridye, karides gibi çiğ ve az pişmiş kabuklu deniz ürünlerini hamilelikte tüketmemek gerekiyor. Çiğ veya iyi pişirilmemiş deniz ürünleri, zehirlenmeye neden olabiliyor.

ÇİĞ YUMURTA:

Yumurtayı bazı belli kurallar çerçevesinde tüketmelisiniz. Örneğin; iyi pişmiş olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Aksi halde, çiğ ve az pişmiş yumurta, şiddetli besin zehirlenmesine neden olur ve genelde ishal, bulantı, kusma ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir.

KAFEİNLİ İÇECEKLER:

Bazı içecekler de tıpkı yiyecekler gibi bazı kurallar çerçevesinde tüketilmeli. Çay, kahve ve kafeinli diğer içecekleri fazla olmamak kaydıyla tüketmelisiniz. Yüksek seviyelerde kafein, erken doğum ve düşüğe neden olabiliyor. Ayrıca çay, vücudun demir emilimini azaltıyor. Bu da kansızlığa yol açıyor.

DİYET GIDALAR:

Diyet gıdalar, özellikle de tatlandırıcılar kilo alma kaygısıyla hamilelik sürecinde kullanılmamalıdır. Doktor önermedikçe perhiz yapmaktan uzak durulmalı, perhiz sırasında da diyet ürünleri tüketilmemelidir.

SİGARA VE ALKOL:

Gıda tüketimine ek olarak, sigara ve alkolden de mutlaka hamilelik süresince uzak durulması gerekiyor. Sigara, en başta bebeğin doğum kilosunun düşük olmasına yol açıyor veya çeşitli sakatlıklara sebebiyet verebiliyor. Alkol ise, bebekte anomaliye yol açıyor. İkisi de kesinlikle tercih edilmemelidir.