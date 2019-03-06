Zika virüsü nedir? Zika virüsünün belirtileri nelerdir?

ZİKA, NE TÜR BİR VİRÜS VE BELİRTİLERİ NELER?

Sıtmadan sonra ciddi bir tehdit oluşturan sivrisinek ilişkili diğer hastalıklar olan Deng ateşi ve Batı Nil Hummasına sebep olan virüsler ve bunlara benzer birkaç virüs daha, Zika virüsünün akrabası olarak görülebilir. Bu virüsün diğerleri ile aynı aileden olması panik oluşmasına yol açabiliyor. Şu ana kadar ciddi bir hastalık tablosu yok ve hastalığın alanı da Orta ve Güney Amerika ile sınırlı gibi görünüyor. Avrupa ve ABD'de görülen birkaç vakanın ise bu bölgelerden enfekte olarak giden hastalar olduğu biliniyor. Hastalığın özel belirtileri yok. Baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrıları, döküntü şeklinde süren ve bir hafta sonunda son bulan bir hastalık. Virüsle ilgili şu anda sıkıntı oluşturan nokta ise hastalığın ne olduğunun bilinmemesi ve yakın ilişkili olduğu virüslerin tehlikeli olması.

HAMİLELER RİSK ALTINDA…

Virüs, hamilelere etki ettiğinde bebek üzerinde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Hamileliğin son dönemlerinde plasenta yoluyla bebeğe ulaşan virüs, bebekte doğumsal bazı anormallikler ortaya çıkarıyor. Özellikle mikrosefali denilen kafatasının normalden küçük olması ve bununla ilişkili olarak bazı beyin hasarlarına sebep olması ortaya çıkan en büyük sorunlar. Bilinen en tehlikeli hasarı bu olan virüs, sağlıklı yetişkinlerde şu ana kadar ölüme veya şiddetli bir hastalığa neden olmamıştır.

TEDAVİSİ…

Zika virüsünün şu anda spesifik bir tedavisi yok. Çoğu viral hastalıkta olduğu gibi bunun da semptomatik tedavisi var. Hastalara yatak istirahatı öneriliyor. Virüs bulaşıcı olduğundan ortaya çıktıktan sonra hızla yayılabiliyor. Özellikle Aedes tipi sivrisineklerle bulaşıyor. Bu sivrisinekler son yıllarda dünyanın birçok yerinde görülüyor. Bunun sebepleri ise iklim değişiklikleri ve ticaret yollarının artması. Özellikle ticaret gemileriyle bu tür virüsler her yere taşınabiliyor, buna Türkiye de dahil. Daha önce bu sivrisinek türü ile taşınan ve Deng ateşi ile Batı Nil Hummasına yol açan virüsler Türkiye'de de görülen hastalıklardı. Her ne kadar Zika virüsü enfeksiyonuna şu ana kadar ülkemizde rastlanmasa da bu daha sonra karşılaşılmayacağı anlamına gelmiyor.