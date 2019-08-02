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Hamilelikle birlikte gelen problemleri ve önleme yöntemleri!

Giriş Tarihi: 2.8.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 15:30
Hamilelikle birlikte gelen problemleri ve önleme yöntemleri!

Hamilelikte , koku hassasiyeti ve mide bulantısı gibi durumlar önlenebilir mi? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları, hamilelikle birlikte gelen bazı problemleri ve önleme yöntemlerini sizler için anlattı.

her ne kadar fizyolojik bir süreç olsa da anne adayını zorlayan, vücut sistemlerinde meydana gelen birtakım değişiklikler vardır. İlk 3 aylık dönemde anneler özellikle sabah bulantılarından şikayet ederler. Hamile kadınların yaklaşık %80'inde mide bulantısı ve kusma görülebilir. Anne adayları sabah uyanmaktan korkar hale bile gelebilirler. Doktorunuz ile iletişime geçerek bebeğinize zarar vermeyecek ve size iyi gelecek ilaçlar kullanılabilir. Kuru beslenme, çok yağlı, salçalı ve karbonhidratlı besinlerden uzak durmanız önerilebilir. Yine kimi anneler zencefilden fayda görmektedirler, anne adayları zencefilli gıdalar ya da sakız deneyebilirler.

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Hamilelikle birlikte gelen problemleri ve önleme yöntemleri!
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