Hamilelikle birlikte gelen problemleri ve önleme yöntemleri!

Gebelik her ne kadar fizyolojik bir süreç olsa da anne adayını zorlayan, vücut sistemlerinde meydana gelen birtakım değişiklikler vardır. İlk 3 aylık dönemde anneler özellikle sabah bulantılarından şikayet ederler. Hamile kadınların yaklaşık %80'inde mide bulantısı ve kusma görülebilir. Anne adayları sabah uyanmaktan korkar hale bile gelebilirler. Doktorunuz ile iletişime geçerek bebeğinize zarar vermeyecek ve size iyi gelecek ilaçlar kullanılabilir. Kuru beslenme, çok yağlı, salçalı ve karbonhidratlı besinlerden uzak durmanız önerilebilir. Yine kimi anneler zencefilden fayda görmektedirler, anne adayları zencefilli gıdalar ya da sakız deneyebilirler.