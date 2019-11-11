Hamilelikte beslenme programı nasıl olmalı? Hamilelikte günlük beslenme listesi

Anne adayları, dokuz ay boyunca hem kendileri hem de gelişmekte olan bebekleri için yemek yemektedir. Ancak doğumdan sonra beslenme de en az hamilelik sürecindeki kadar önemlidir. Vücudun yeniden toparlanmasını sağlamak ve bebeğin bakımı için gerekli enerjiyi biriktirmek için beslenmenin önemi doğumdan sonra da devam etmektedir. Doğumdan itibaren annelerin günlük kalori ihtiyacı 1800 ile 2200 arasında değişmektedir. Emziren annelerde ise buna 500 kalori daha eklenmektedir. Zayıf olan ya da birden fazla çocuk emziren annelerde bu miktar artabilmektedir. Bu nedenle doğumdan hemen sonra doğum kilolarını vermeye odaklanmak yerine doğru beslenmeye yönelmek gerekmektedir.

HAMİLELİKTE HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?

Hamileliğin ilk aylarında nasıl beslenilmeli? Doğumdan sonra emzirmeye başlayan annelerin bazı önemli gıdaları tüketmeleri gerekmektedir. Her yemekte yarım tabak meyve ve sebzeyle beraber yarım tabak kahverengi pirinç, tam buğday ekmeği ya da yulaf gibi tam tahıllı gıdalar bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan tıpkı hamilelikte olduğu gibi paketli, işlenmiş, aşırı tuzlu, işlenmiş yağ içeren ve şeker içeren gıdalardan uzak durmak gerekmektedir. Özellikle protein, kalsiyum ve demir yönünden zengin gıdaların tüketilmesi emziren annelerin bebekleri için gerekli enerjiyi sağlamasında yardımcı olmaktadır. Bu noktada düşük yağlı süt ürünleri, deniz ürünleri, düşük yağlı et ürünleri ve kümes ürünleri günlük enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadır.

HAMİLELİKTE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER NELERDİR?

Emzirme esnasında tüketilen bazı gıdalar anne sütü yoluyla bebeğe de geçmektedir. Bu nedenle bazı ürünleri tüketirken dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunların başında ise kafein gelmektedir. Kafein direkt olarak anne sütünden bebeğe geçmektedir. Bu nedenle günde 3-4 bardak kahve, bebeğin gece uykusunda rahatsız olmasına ve uykuya dalmada zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Ayrıca kılıçbalığı, dip balıkları ve midye gibi cıva açısından zengin gıda ürünleri bebekler için zararlı olabilmektedir. Alkol genel olarak annenin kan dolaşımında kalmaktadır. Ancak yapılan araştırmalara göre alkol tüketen annelerin bebekleri tüketmeyen annelerin bebeklerine göre %25 daha az uyumaktadır. Bu nedenle anne adaylarının emzirme esnasında alkol tüketmemesi ya da alkol tükettikten hemen sonra emzirmemeleri tavsiye edilmektedir.