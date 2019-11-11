Sezaryen doğum nasıl yapılır? Kaçıncı haftada sezaryen doğum olur?

Sezaryen doğum hem anne hem de bebek için güvenli bir uygulamadır. Ancak bu bir ameliyattır ve bu nedenle hafifle alınmaması gerekir. Sezaryen doğum sonrasında yapılması gerekenler, normal doğuma göre büyük farklılıklar içerir.

Sezaryen ile doğum kararı gebelik muayeneleri esnasında verilebileceği gibi, doğumu induksiyon (suni sancı) ile başlatma girişimi başarısız olduğunda ya da doğum eylemi başladıktan sonra birinci ya da ikinci evrede verilebilir. sezaryen kararı en sık doğum eylemi başladıktan sonra doğumun ilerlememesi ve fetal distres geliştiği durumlarda verilmektedir.

SEZARYEN DOĞUM NASIL, KAÇINCI HAFTADA YAPILIR?

Doğumun daha önceden sezaryen ile yapılacak olmasının planlanması anne adaylarını rahatlatır. Sezaryen planlanmasının sebebi anne isteği, bebeğin iri olması, bebeğin yanlış yerleşimi, bebeğin eşinin doğum kanalını kapatıyor olması, daha önce sezaryen ya da rahim ameliyatı geçirmiş olmak olabilir. İşlemden önce önce belli bir süre açlık gerekmektedir. Ayrıca operasyon süresince mesanenin boş kalması için kateter takılmaktadır. Sezaryen doğum için epidural ve spinal anestezi kullanılır. Spinal ve epidural anestezi sayesinde bel bölgesinden aşağısı uyuşur ve dokunmalar hissedilebilse de herhangi bir acı meydana gelmez. Ayrıca bu yöntemle bebeğe anestezik madde geçişi de engellenmiş olur.

Genel anestezi sezaryen doğumlarda çok tercih edilmemekle birlikte özel tıbbi durumlarda ya da anne isteğine bağlı uygulanabilmektedir. İşlem karına ve rahme yapılan kesilerden gerçekleştirilir. Birçok anne bebeğini sezaryen doğumdan sonra hemen kucağına alabilmekte ve emzirebilir.

Ancak normal doğumda da olabileceği gibi sezaryen ile doğan bebekler de nefes almada zorluk yaşayabilir. Bu nedenle doktor bebeğin sağlıklı ve dengeli olduğuna karar verdikten sonra bebek anneye verilir. Bebek alındıktan sonra plasenta da dışarı çıkarılır ve kesikler dikilir. Sezaryen doğum yaklaşık olarak 45 dakika-1 saat sürer.

ACİL SEZARYENE NASIL KARAR VERİLİR?

Bazı durumlarda doğum normal olarak ilerlerken yaşanabilecek olumsuz sağlık durumlarından ötürü sezaryen doğum gerçekleştirilebilir. Bebeğin doğum kanalında ilerleyememesi, kalp atışlarının bozulması, anormal kanamalar olması, kordonun dışarı çıkması gibi durumlarda hayat kurtarıcı olarak tercih edilir.

Bu işlem, daha önceden planlamış sezaryen doğuma göre bazı farklılıklar içerir. Karın ve rahim bölgesine yapılan kesilerden sonra bebeğin doğması 2 dakika içerisinde gerçekleşebilir. Planlı bir sezaryen doğumda ise bu süre yaklaşık 10 - 15 dakikadır. Doktorlar bebeğin durumunu kontrollü hastane ortamında stabil hale getirebilir. Ayrıca planlanan sezaryenden farklı olarak acil durum sezaryenlerinde lokal anestezi yerine genel anestezi tercih edilebilir. Anneler anestezi etkisinden çıktıktan sonra bebeklerini kucaklarına alabilir.