Gebelik öncesi dönemde ve gebelik süresince yaptırılması gereken testler nelerdir?

Anne adaylarının hem kendilerinin hem de bebeklerinin sağlıklarını gözetmek için hamilelik öncesinde ve hamilelik süresince yaptırmaları gereken bazı testler bulunmaktadır. Bu testler hem hamilelik öncesinde vücudun hazır bulunma durumunu hem hamilelik sürecinde doğumun ve bebeğin taşıyabileceği potansiyel riskleri ortaya çıkarmak adına yapılmaktadır. Bu testlerin sonuçlarına göre hamilelik sürecinde atılması gereken adımlar kesin bir şekilde belirlenebilmektedir. Hamilelik öncesinde gerçekleştirilen testler, hamilelik oluştuktan sonra yaşanabilecek durumları erkenden ortaya çıkarmada ve bu durumların teşhis edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Eşlerde, bebeğe geçebilecek ya da hamileliği riske atabilecek rahatsızlıklar olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

GEBELİK ÖNCESİNDE YAPTIRILMASI GEREKEN TESTLER

Gebelik öncesinde yapılan testler daha çok bir check-up gibi düşünülebilmektedir. Kan testi ya da Pap smear testi gibi testler çiftlerin hamileliği etkileyebilecek medikal bir durumu olup olmadığını ortaya koymak için gereklidir. Bunun için çiftin medikal geçmişlerinin de alınması gerekmektedir. Bu testlerde Rubellaya (kızamıkçık) karşı bağışıklık, HIV, Hepatit B, Hepatit C ,frengi gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonu, tiroid problemleri ve toksoplazmoz gibi durumları belirlemek hedeflenmektedir. Ayrıca kadın doğum uzmanları etnik kökene bağlı olarak orak hücre anemisi, Talasemi, ya da Tay-Sachs hastalığı gibi genetik bozukları belirlemek adına bazı ek testler yapabilmektedir.

GEBELİK DÖNEMİNDE YAPTIRILMASI GEREKEN TESTLER

Gebelik süresince yapılan testler hem hamileliğin gidişatını hem de annenin ve bebeğin genel sağlık durumunu belirlemeyi amaçlayan testlerdir. Bu testler trimester dönemlerinde göre yapılmaktadır. İlk trimester döneminde 11 - 14 testi olarak da bilinen ikili test yapılmaktadır. İkili testte anneden alınan kanda bulunan ve hamilelik ile ortaya çıkan PAPP-A ile hCG testlerinden gelen sonuçlar ile ultrasondan alınan sonuçlar karşılaştırılarak kromozomal bozukluk riski olup olmadığı belirlenmektedir. Ayrıca gebelik şekeri testi de bütün anne adaylarının yaptırması gereken testler arasında yer almaktadır. İkinci trimester döneminde ise alfa-fetoprotein testi yaptırılması gerekmektedir. Yaptırılan tüm bu testlerin sonuçlarına göre gebeliği takip eden doktor amniyosentez, free DNA testi ya da koryon villus biyopsisi isteyebilmektedir.