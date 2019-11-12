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Gebelikte şeker yüklemesi nasıl ve ne zaman yapılır? Kaçıncı haftada yapılması uygundur?

Giriş Tarihi: 12.11.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 11:15
Gebelikte şeker yüklemesi nasıl ve ne zaman yapılır? Kaçıncı haftada yapılması uygundur?

sürecinde ortaya çıkabilecek şekerinin hem anneye hem de bebeğe ciddi zararları bulunduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysel Özkaynak, bu nedenle anne adaylarının hamilelik sürecinde kandaki şeker seviyelerini tespit etmelerinin uygun olduğunu ve bunun rutin bir kontrol olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. "Gebelikte şeker yüklemesi nasıl yapılır? Gebelikte şeker yüklemesi kaçıncı haftada yapılır?" sorularını yanıtladı.

Gebelik şekerinin ilk 3 ayda ortaya çıkması ile beraber bebekte başta beyin ve kalp hasarı olmakla beraber birçok doğumsal bozukluklara neden olabilmektedir. Son 3 ayda ortaya çıkan rahatsızlıklarda ise doğum ağırlığının yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca anneden bebeğe geçen yüksek seviyede şeker bebekte fazla insülin salgılanmasına yol açarak doğumdan sonra hipoglisemik sara nöbeti yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle gebelikte anne adaylarının mutlaka şeker yükleme testi yaptırması gerekmektedir.

ŞEKER YÜKLEME TESTİ NASIL YAPILIR?

Şeker yükleme testi gebelik şekeri riski taşımayan anne adayları için hamileliğin 24 ve 28. Haftaları arasında gerçekleştirilir. Bu riski taşıyan anne adaylarında ise test hamileliğin daha erken dönemlerinde yapılmaktadır. Şeker yükleme testinin anneye ya da bebeğe herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Bu testin başında anne aday bir glikoz solüsyonu içmektedir. Bir saat sonra ise kan şekeri seviyesinin ölçülmesi için kan alınmaktadır. Bir saat sonra gerçekleştirilen bu testte kan şekerinin desilitre başına 130-140 miligram arasında olması gerekmektedir. Ancak kan şekeri seviyesinin bu aralıktan daha yüksek olduğu durumlarda ise gebelik şekeri riski yüksektir ve glikoz tolerans testinin yapılması gerekmektedir.

GLUKOZ TOLERANS TESTİ

Glikoz tolerans testi için anne adayının testten yaklaşık 12-14 saat öncesinde hiçbir şey yememesi gerekmektedir. Bu testte de şeker yükleme testinde olduğu gibi glikoz solüsyonu içmek gerekmektedir. Ancak bu solüsyon şeker yükleme testinde içilen solüsyona göre daha yüksek miktarda glikoz içermektedir. Daha sonrasında ise takip eden üç saatte, her saatte bir kan alımı gerçekleştirilerek kandaki şeker seviyesi kontrol edilmektedir. Bu kontrollerin en az iki tanesinde kandaki şeker seviyesi normal kabul edilen seviyenin üzerinde olursa anne adayında gebelik şekeri rahatsızlığı tanısı konmaktadır. Diyabet şekeri bulunan anne adaylarının kan şekeri seviyeleri özellikle hamileliğin son üç ayında çok yakından takip edilmesi gerekmektedir.

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Gebelikte şeker yüklemesi nasıl ve ne zaman yapılır? Kaçıncı haftada yapılması uygundur?
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