Hamilelikte uyku pozisyonu nasıl olmalı? En rahat ve sağlıklı yatış pozisyonları hangileri?

Hamileliğin ilk döneminde vücuttaki progesteron hormonunda artış meydana gelmekte ve metabolizma normalde olduğundan daha hızlı çalışmaya başlamaktadır. Bu da anne adaylarının gün içerisinde uykusuz ve yorgun hissetmelerine neden olmaktadır. Ayrıca sık sık tuvalete gitme, göğüslerde hassaslaşma, sırt ağrısı, ayak krampları ve nefes nefese kalma gibi durumlar da uykuya dalmayı zorlaştırmakta ve uyku kalitesini önemli ölçüde düşürmektedir. Uyku, fiziksel ve mental sağlık için son derece önemlidir ve hamilelikte önemi daha da artmaktadır. Bu nedenle anne adaylarının uyku düzenlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ancak yatacak doğru pozisyonu bulamamak uykusuzluğa neden olabilmektedir. Ayrıca bazı yatış pozisyonlarını bebeğe zarar verebileceğinden dolayı tercih etmek mümkün olmamaktadır.

HAMİLELİKTE EN UYGUN YATIŞ POZİSYONU HANGİSİ?

Hamilelik sürecinde anne adayları için en doğru uyuma pozisyonu yana doğru yatmaktır. Yana doğru yatmak bebek için en güvenli pozisyondur aynı zamanda büyüyen karın bölgesi için de rahatlatıcı bir etki yaratmaktadır. Yapılan araştırmalar özellikle sol tarafa doğru yatmanın daha yararlı olduğunu göstermektedir. Bu şekilde hem kan dolaşımı daha rahat sağlanmakta hem de bebeği besleyecek olan kanın kalpten plasentaya doğru gitmesi daha kolay olmaktadır. Ayrıca sol tarafın üzerine yatmak artan vücut ağırlığının karaciğerin üzerine binmesine engel olmaktadır. Her ne kadar her iki tarafa doğru yatmak da zararsızken hamilelik sürecinde sol tarafa doğru yatmak anne adayları için en doğru tercih olarak kabul edilmektedir. Ama bu sadece yan yatabileceğiniz anlamına gelmez. Gebeliğiniz büyüdükçe karın üstü yatmak imkansız hale gelecektir fakat başınızın yükselterek dümdüz olmayacak şekilde sırt üstü de yatabilirsiniz.

DOĞRU POZİSYON İÇİN İPUÇLARI

Yan yatarken atılacak bazı adımlar konforu arttırma konusunda yardımcı olmaktadır. Özellikle bel ve karın desteği için bacakların arasına konacak olan yastık uykudayken sürekli dönmenin önüne geçmekte ve karın üstü yatmayı engellemektedir. Uykuda nefes kesilmesinin önüne geçebilmek için ise göğüs bölgesini yukarıda tutmak amacıyla bu bölgeye de ince bir yastık konması tavsiye edilmektedir. Gebelikte en sık rastlanan şeylerden birisi de mide yanmasıdır. Bunun olmasını önlemek için başı normalden biraz daha yüksekte tutmak yeterli olmaktadır. Bu sayede mide asidi yemek borusundan yukarı çıkamamaktadır ve yanma hissi ortadan kalkmaktadır.