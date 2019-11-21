Hamilelikte akıntı neden olur? Ne zaman başlar? Hekime başvurmak gerekir mi?

Hamilelik öyle bir süreçtir ki hangi değişikliğin normal hangi değişikliğin anormal olduğunu kendi başınıza anlamak çok güçtür. İşte bu değişliklerden bir tanesi de hamilelik sürecinde yaşayacağınız akıntılardır. Bu akıntı oranı, sıklığı ve miktarı değişkenlik gösterebilmektedir. Akıntıdaki renkte, kokuda ve dokuda değişiklikler olabilir. Vajinal akıntıda gözlemlenen artış gebelik sürecinin bilinene en eski belirtilerindendir. Akıntı da renk değişikliği bazen normal görülebilir ancak kokuda ve yine renkte standardın dışında bir renk değişikliği risk unsuru oluşturabilir.

Adet döneminizi yaşadığınız zamanlarda ve hamilelik sürecinde akıntı yaşanması normaldir. İnce, berrak ve beyaz akıntı türü hafifte kokulu olabilir, sağlıklı bir vajinal akıntıdır. Bu akıntıya "losöro" ismi verilmektedir.

HAMİLELİK AKINTILARI NEDEN OLUR?

Rahimdeki enfeksiyon riskini azalmak için akıntı hamilelik sürecinde artmaktadır. Hamileliğin son düzlüğüne girildiği zamanlarda mukus kıvamında pembe renkli akıntı ağır bir akıntı şeklidir. Bu akıntılardan kurtulmak için tampon kullanmak isteyebilirsiniz ancak hamilelik boyunca tampon kullanmayınız.

Vajinal akıntılar hormon seviyelerindeki dalgalanmalar sebebiyle kadının adet döngüsünü engeller. Hamile kalındığında hormonlar vajinal akıntıdaki değişikliklerde rol almaya devam eder. Gebelik süresince rahim ağzındaki değişiklikler de vajinal akıntıyı etkileyebilir.

Rahim ağzı ve vajinal duvar yumuşadıkça gebe vücudu enfeksiyonları önlemek amacıyla aşırı boşalma yapmaya başlar.

HAMİLELİK AKINTILARI İÇİN HEKİME BAŞVURULMALI MIDIR?

Gebeliğin ilerleyen süreçlerinde bebeğin baş bölgesinin rahim ağzına doğru yaptığı basınç nedeniyle akıntıda artış görülebilir. Sarı, gri veya yeşil renkte ki akıntılar normalin dışındaki akıntı renkleridir ve hekime danışmak sağlıklı olacaktır. Akıntıdaki kokunun kötü olması ve akıntının yoğun akıntı olması da anormal sayılır ve doktor kontrolü şarttır. Vulva bölgesinde şişlik, kızarıklık ve kaşıntı olması da yine enfeksiyon riski nedeniyle doktora danışmanızı gerektirecek bir durumdur.

Gebelik sürecinde yaşanan anormal akıntılarda enfeksiyon kaynaklı bir problem varsa antibiyotik tedavisi önerilebilir.

BU DÖNEMDE NELER YAPILMALIDIR?