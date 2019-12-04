Hamilelikte yükselen steroid hormonların ve ''melanosit'' dediğimiz pigment hücrelerinin artışı sonucu, gebelik ışıltısı'nı da içine alan, karın ve kalça dış kısmında çatlaklar, karın orta hatta koyu renk çizgilenme, avuç içlerinde kırmızılık şeklinde bir çok değişim meydana geliyor. Doç. Dr. Yavuz Şimşek hamile kadınlar için tüm detayları açıkladı. Peki, Gebelik ışıltısı nedir, Hamilelik maskesi nedir?

Gebelik ışıltısı nedir, Hamilelik maskesi nedir?

Gebelik ışıltısına yol açan, hamilelik sırasında oluşan birden fazla olay var, bunlardan biri ciltteki renk değişimi. Kanda yükselen estrojen ve MSH hormonu etkisi ile pigment artışına bağlı ciltte hafif koyulaşma oluşuyor. Böylece daha alımlı ve pembemsi bir yanak görüntüsü oluşuyor.

Gebelik ışıltısının bir diğer nedeni, cilde olan kan akımının artışı. Bu da estrojen ve progesteron hormonlarının etkisiyle meydana geliyor. Tüm ciltaltı dokusunda damarlanma artışı oluyor. Yüze, yanaklara, dudaklara yansıyan kırmızımsı görünüm, gebelik ışıltısını meydana getiriyor.

Işıltılı görünüme neden olan bir diğer hamilelik değişimi, cilt altı sıvının artışı. Böylece, yüz cildi gerginleşiyor ve parlıyor.

Ayrıca elastin ve kollajen artışı görüyoruz. Her ikisi de cildin gergin ve parlak görünümüne katkıda bulunuyor.

Kan akımı artışıyla pembeleşmiş, pigment artışıyla rengi hafifçe koyulaşmış, ciltaltı sıvı artışıyla parlak bir görünüm kazanmış, elastin ve kollajen artışıyla sıkılaşmış yüz cildinin bu haline işte ''gebelik ışıltısı'' diyoruz.

Çoğu kadının hamileliğinin başlarında gebelik ışıltısı az ya da çok görülüyor. Zaten ultrasonun yaygın kullanılamadığı eski zamanlarda, bir kadının hamileliğinin belirtilerinden biri gebelik ışıltısının fark edilir hale gelmesiydi.

Hamileliğin 3. ayından sonra belirginleşen gebelik ışıltısı, doğuma doğru pigmentasyon artışı nedeniyle yerini daha koyu bir renk değişimine ve bir miktar ödemli bir yüz görünümüne bırakıyor.

Renk koyulaşmasının bu aşırılaşmış haline ise hamilelik maskesi ya da melazma diyoruz. Güzelleşmek bir tarafa, kadınlar açısından melazma kozmetik bir sorun olarak görülüyor. Yani hamileliğın başındaki o alımlı görünüm, hamileliğin son aylarında yerini istenmeyen bir görünüm olan melazma'ya bırakabiliyor. Melazma, hamilelerin 4'de 1'inde görülüyor.

Hamilelik sonrası ise bu görünüm yavaşça soluyor. Gerilemesi 1 yılı buluyor, ancak tamamen yok olmuyor. Bazı kadınlarda hamilelik sonrası ciltte kalan hiperpigmente yani koyu ve lekeli alanlar, dermatolojik tedavi gerektirebiliyor. Hidrokinon içeren kremler, peeling ya da lazer ile bu istenemeyen lekelerden kurtulmak mümkün olabiliyor.