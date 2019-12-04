Gerçek ve yalancı doğum sancıları nasıl ayırt edilir? Doğum ve Tüp bebek uzmanı Doç. Dr. Yavuz Şimşek açıkladı!

Hamile kadınların birbirinden ayırt edebilmesi gereken gerçek ve yalancı doğum sancıları Doğum ve Tüp bebek uzmanı Doç. Dr. Yavuz Şimşek tarafından açıklandı. Hakiki doğum sancıları ise her 5-10 dk'da bir karında sertleşme, yumuşama ve tekrar sertleşme şeklinde ritmik olduğunu bildiren Şimşek, hamile kadınların Gerçek ve yalancı doğum sancıları ayırt edebilmesi soruları cevapladı. Peki, Gerçek ve yalancı doğum sancıları nasıl ayırt edilir? İşte detaylar…

Gerçek ve yalancı doğum sancıları nasıl ayırt edilir?

Doğumun başladığını nasıl anlarız? Yalancı doğum sancıları nasıl ayırt ederiz? Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp bebek uzmanı Doç. Dr. Yavuz Şimşek, doğum sancılarıyla ilgili bilgi veriyor.

Hamileliğin 30. haftasından itibaren rahim dokusu, bir anlamda doğuma hazırlık kasılmaları yapmaya başlıyor. Antrenman niteliğinde olan bu yalancı sancılar, hakiki doğum sancısı değildir. Bu sebeple endişe etmemeliyiz.

Peki bu sancıları, hakiki sancılardan nasıl ayırt edebiliriz?

Yalancı sancılar, 30. haftadan itibaren daha çok geceleri sağdan sola, soldan sağa dönerken oluyor. Yaklaşık 30 sn süren karında sertleşme hissi ile olup geçiyor. Düzenli olmayan bu sancılar yarım saat ya da bir saat sonra tekrar olabiliyor. Şiddeti artmıyor, zamanla azalıyor. Sancıya rahim ağzında açılma eşlik etmiyor. Birkaç sancıdan sonra, ertesi güne kadar tekrar etmiyor, kayboluyor.

Hakiki doğum sancıları ise her 5-10 dk'da bir karında sertleşme, yumuşama ve tekrar sertleşme şeklinde ritmik oluyor. Arka arkaya en az 5 kasılma yakaladıysak, gerçek doğum sancıları çekiyoruz diye düşünmeliyiz. Ayrıca gerçek doğum sancılarına, bir süre sonra rahim ağzında açılma, lekelenme şeklinde kanama ve su gelmesi eşlik edecektir.

Gerçek doğum sancıları, istirahat etmekle kaybolmuyor. Şiddetini giderek arttırıyor. Aşağıya büyük abdest yapacakmış gibi baskı hissi eşlik ediyor. Arka arkaya gelen, şiddeti giderek artan sancıları görünce doğum açısından hastaneye başvurmamız gerekiyor.