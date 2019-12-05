Kürtaj sonrası hamilelik ne zaman olmalı?

Kürtaj kararı verme aşamasında halk arasında "Kürtajdan sonra hamile kalmak zor olur" inanışı kafanızı karıştırıyor olabilir. Bu noktada bazı olasılıkları bilmek ve dikkat etmek önemlidir. Kürtaj gebeliğin cerrahi bir müdahale ile sonlandırılması işlemidir. Bu yöntem uygun koşullarda yapıldığında kalıcı bir sorun oluşturmaz. Rahim de diğer organlarımız gibi kendini kısa sürede yeniler.

Kürtaj ve kürtaj sonrası gebelikte nelere dikkat edilmeli?

İstenmeyen bir gebeliğin sonlanabilmesi için 10 haftalık zamanın kesinlikle aşılmaması gerekir. Bu yasal olarak bir sınırlama ve zorunluluk olsa da anne adayının sağlığını etkilememesi için de bu zaman dilimi çok önemlidir. Ancak bebekte normal olmayan bir durum varsa, bu süre duruma göre altıncı aya kadar uzayabilir.

Doğru koşullarda ve hastanelerde yapılan kürtaj müdahaleleri standartlar gereği gereken tüm donanımı içerdiği için öncelikle bu işlemin hastanelerde yapılmalıdır. Sonrasında ise doktorunuzun belirlediği şekilde ilerlemek hem hızlıca iyileşmenizi sağlayacak hem de iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Kürtaj sonrası yeni bir gebeliğin istenmesi halinde ise nasıl hareket edilmesi gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

Tekrar gebelik için doktorun hastanın iyileşme sürecine göre bir zamanlama sunması gerekiyor. Genel olarak kürtaj sonrası ikinci veya üçüncü haftada teorik olarak gebelik gerçekleşebilir.

Kürtaj sonrası gebelik için en ideal zaman 3 ay sonrasıdır. Rahim kendini tamamen onarmış, anne adayı psikolojik olarak yeniden kendini iyi hissetmeye başlamıştır. Ayrıca bebeği için folik asit alımı, sigarayı bırakma gibi bazı hazırlıkları yapması için de yeterli zamanı olmuş olur.

Olumsuz düşünceleri bir kenara bırakmak gereklidir. Hiçbir hamilelik bir diğerine benzemez. Aynı şeyi bir kez daha yaşayacaksınız diye bir şey olmadığını benimsemek ama yine önlemleri alıp hazırlıklı olmak gerekir.

Genel olarak kadınların kürtajdan sonraki 15 gün boyunca korumalı olarak cinsel ilişkiye girmelerini tavsiye ederiz. Kürtajdan sonraki 15. günden sonra korumasız cinsel ilişki yaşayan kadınların ise gebe kalma ihtimali vardır. Üreme çağındaki kadınların kürtaj oldukları günden itibaren 20. günden sonra yumurtlama dönemleri başlamaktadır. Genel olarak bakıldığında kürtaj sonrası adet dönemine tekrar girmek ve düzenli regl olmak için 45 günlük bir süreç gerekmektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere kürtajın ardından 45 gün geçtiği halde adet kanaması olmazsa mutlaka bir doktor kontrolüne gidilmesi gerekir. Kürtajdan sonrasındaki 1 hafta içinde bazı kadınlarda kanamalar olurken, bazılarında ilk 5 gün hiç kanama olmaz, sonrasında takip eden 4-5 gün boyunca lekelenme şeklinde kan akıntısı olur. Bu kanamalar bazı kadınlarda daha yoğun şekilde, hatta pıhtı ve parçacıklar şeklinde olabilir. Çok yoğun kanama olması ve parçalar şeklinde akması durumunda normal dışı bir şeylerden şüphe ederek bir doktora başvurmak gerekmektedir.

Kürtaj sonrasında hamile kalmak riskli midir?

Bu konudaki en doğru yaklaşım kürtaj sonrasında gebe kalmak için 3 ay beklenmesi gerektiği yönündedir. Genel olarak kürtajdan sonraki bir ay içinde kadın adet olur ve bu sere içinde adet olmamış, hatta üzerinden 45 gün geçmişse hamilelik söz konusu olabilir. Sorunsuz geçen bir kürtaj işlemi sonrasında doktorun önerdiği süre içinde bekledikten sonra gebe kalmanın da ne bebek ne de anne adayı için herhangi bir sakıncası yoktur.