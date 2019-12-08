Hamilelikte düşük ve tekrarlayan düşük neden olur? Nasıl tedavi edilir?

Çoğu düşüğün nedeni bebeğe ait sorunlardır. Genetik açıdan sorunlu embriyolar, ya da ağır anomaliler içeren fetusların rahime tutunmasına izin verilmiyor. Bir anlamda vücut, sağlıklı bebeklerin gelişimine izin verirken, hasta olanları eliyor. Anne ve babanın genetik anormallik taşıması durumunda, genetik kaynaklı düşükleri daha çok görüyoruz. Tedavisi tüp bebek ve genetik embriyo seçimidir (PGD).

İkinci bir neden de annenin kanında pıhtı oluşumuna yol açan sorunlardır. ''Trombofili'' dediğimiz bu ''kalıtsal'' problemler hafif ya da ciddi olmasına bağlı olarak, bebeğin besleneceği plasenta damarlarında pıhtılaşmaya yol açıyor, böylece gelişim duruyor ve gebelik kaybediliyor. Kalıtsal olmayan, sonradan kazanılan ''antifosfolipid sendrom'' dediğimiz durumda da pıhtı oluşumuna bağlı düşükleri görüyoruz. Tedavisinde aspirin ve kan sulandırıcı iğneler kullanılır.

Rahimin doğuştan perdeli (septum) olması, çift rahim (bikornuat) olması, yarım rahim (unikornuat) olması veya T şeklinde olması da diğer bir düşük nedenidir. Tüm bu doğumsal rahim sorunlarını laparoskopi ve histeroskopi dediğimiz kapalı ameliyatla tedavi edebiliyoruz. Ayrıca, sonradan rahim içinde ortaya çıkan ve embriyonun gömüleceği rahim zarına temas eden miyomlar da düşüğe yol açabiliyor. Miyomlar da laparoskopi ve histeroskopi ile çıkartılır. Ameliyattan sonra 3-6 ay korunmak, ondan sonra hamilelik düşünmek gerekiyor.

Bir başka neden ise rahim ağzı (serviks) yetmezliğidir. Hamilelik ilerledikçe, rahimin yükü artıyor ve eğer rahim ağzı sağlam değilse, hamileliğin 3. ayından sonra tekrarlayan düşüklerle karşılaşabilirsiniz. Rahim ağzı yetmezliği tedavisinde, yeni bir hamilelik öncesi ya da sırasında rahim ağzına büzücü bir dikiş yerleştirme işlemi yani ''serklaj'' uygulanır ve progesteron ilaçları ile destek yapılır.

Güzel haber ise şu, düşüğe yol açan nedenler uzaklaştırıldıktan sonra, geçmişinde 3-4 düşük bile yapmış olsa, bir kadının sağlıkla gebeliğini sonuna kadar taşıyabilme şansı çok yükseliyor. Yani tekrarlayan düşüklerin tedavisi mümkündür.