Yumurta çatlaması nasıl anlaşılır? Çatlatma iğnesi nedir, nasıl uygulanır?

Adet döngüsü düzenli olan, 28 günde bir adet gören bir kadında yumurtlama günü 14 gündür. Fakat adet döngüsü düzensiz veya 28 günden farklı olan bir kadın için yumurtlama gününü sabit bir gün olarak belirlemek zordur. Bu nedenle yumurta çatlamasının olduğu günü tespit etmek için vücudumuzda oluşan bazı belirtileri belirtilere dikkat etmek gerekir.

Vajinal akıntıda değişiklik, yumurta çatlaması belirtisidir. Adet bittikten sonra yumurta olgunlaşmaya başladığında akıntı miktarı artmaya başlar ve yumurtlama günü geldiğinde ise kıvamı yumurta akı gibi şeffaf olur. Yumurta çatladıktan sonra akıntı tekrar opak hale gelir. Vajinal akıntıyı takip ederek yumurta çatladığı günü tahmin edebilirsiniz.

Yumurtanın çatladığının bir göstergesi de kasıklardaki ağrıdır. Kasık ağrısı yumurta çatlaması ile yumurtayı taşıyan folikül sıvısının karın iç zarında yaptığı irritasyona bağlı oluşur. Yumurta çatladığı gün görülür ve genelde bir gün devam eder.

Yumurta çatlamasına yakın artan östrojen hormonu nedeniyle cinsel istek de artar.

Yumurta çatladıktan sonra adet başlayana kadar vücut ısısı 0,5 C kadar yüksek seyreder. Vücut ısısını her gün sabah uyandığınızda ölçerek yumurtlamanın olduğu günü tespit etmek mümkün olur. Vücut ısısının yükselmesi, vücutta şişkinlik, memelerde hassasiyet, duygusal durum değişikliği yumurta çatladıktan sonra salgılanan progesteron hormonu ile ilişkilidir. Yani bu belirtilerin başlaması yumurtanın sağlıklı bir şekilde çatladığının göstergesidir.

Çatlatma iğnesi nedir?

Yumurta yeterli olgunluğa ulaştığında hipofiz bezinden salgılanan LH hormonu çatlamaya sebep olur. Çocuk tedavisi uygulanan infertilite hastalarında yumurta çatlamasını dışarıdan enjeksiyon şeklinde uygulanan HCG hormonu ile gerçekleştirilir. Enjeksiyon şeklinde uyguladığımız HCG hormonu doğal hipofiz bezinden salgılanan LH hormonunu taklit ederek yumurtanın çatlamasını sağlayan bir ilaçtır. Çatlatma iğnesi Polikistik Over Sendromu gibi yumurtanın düzenli her ay çatlamadığı durumlarda, aşılama yönteminde veya tüp bebek tedavisi sırasında oluşan yumurtaların eş zamanlı çatlaması için uygulanır.