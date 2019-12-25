Bunları tüketmek bebeğinizi zehirleyebilir!

ŞEKERLİ BESİNLER

Özellikle şeker metabolizmasının bozulması hem anne hem de bebek sağlığı açısından oldukça önemlidir. Zaten hamilelik esnasında çok hassas bir konuma gelen bu durum, hamile bir hanımın fazla şekerli veya unlu gıdaları tüketmeye başlaması ile hem kilo problemi hem de diyabet riski olarak karşımıza çıkmaktadır.

SOYALI ÜRÜNLER

Soya genetiği, oynanmış enzimler içerdiği için hem anne hem de bebek sağlığı açısından bu dönemde tüketilmemesi gereken besinlerin başında gelmektedir.

PASTÖRİZE EDİLMEMİŞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Listeria adlı bir bakteri en çok süt ve süt ürünlerinden bulaşabilmektedir. Süt ürünlerinde kaynatma veya pastörize etmek bu bakterinin ölmesini sağlar.Fakat çiğ olarak hazırlanan süt ve süt ürünlerinde üreyen bu bakteri, soğuk algınlığına benzer bir belirti ile başlayıp hamilelikte risk yaratabilmektedir. Bu nedenle kaynatılmamış yada pastörize edilmemiş ürünler kullanılmamalıdır.

ÇİĞ - AZ PİŞMİŞ ET ÜRÜNLERİ

Toxo plazma veya salmonella barındırabileceği için düşüğe hatta bebekte hidrosefali mikrosefali gibi ağır nörolojik hastalıklara neden olabilmektedir.

İYİ YIKANMAMIŞ SEBZELER SALATALAR

İyi yıkanmamış çiğ sebze ve salataların yenmesi toxoplazma riski nedeniyle anne tarafından tüketilmemesi gereken gıdalar listesindedir.

BİTKİSEL İLAÇLAR VE ÇAYLAR

Bazı bitki çaylarının çok tüketilmesi vücutta normalin üzerinde bir su kaybına, bağırsak pasajının hızlanması nedeniyle besinlerin iyi emilememesine neden olur. Hatta bazıları rahimde kasılma gibi etkiler yaratabilmekte ve hamilelik sürecini tehlikeye sokmaktadır.

KİLOMUZU DENGELEYEN ÇOK LİFLİ GIDALAR

Bu tür gıdalar az miktarda sindirimi kolaylaştırdığı gibi çok miktarda alınmasında tam tersi bir etki göstererek sindirimi engelleyebilir.Örneğin kepekli ekmek çocuklarda olduğu gibi hamilelerde de demir emilimini olumsuz etkileyerek demir eksikliği ve kalsiyum eksikliği yapabilmektedir.

ALKOL SİGARA VE KAFEİN TÜKETİMİ

Alkol ve sigara tüketimi de özellikle hamilelik esnasında bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen davranışların başında gelir.İlk 3 ayda yüksek kafein alımı ise düşüğe, erken doğuma, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin doğmasına neden olabilmektedir. Kafein hem uyarıcı hem de vücuttan su atılımını tetikleyen etkisi nedeni ile gebelikte risklere de neden olmaktadır. İlk 3 aydan sonra da kafein alımını artırmamakta yarar vardır.

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

Midye, istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri özellikle sığ sularda yaşadığı için bir çok hastalığa açıktır. Kabuklu deniz ürünleri genellikle çok pişirilmeden hazırlanır fakat fazla pişirilse bile hastalık riski tamamen yok olmadığı için hamilelik boyunca bu tür yiyeceklerden uzak durmakta yarar vardır.

ÇİĞ YUMURTA

Özellikle salmonella riski nedeni ile çiğ yumurta tüketmekten kaçınılması gerekir.